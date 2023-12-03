به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی درباره مأموریت رئیس جمهور به او برای تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» گفت: با دستور رئیس‌جمهور برای هم‌افزایی همه دستگاه‌های کشور و صاحبان مساله، منابع و زیرساخت‌ها، شورای راهبری هوش مصنوعی تشکیل خواهد شد تا این شورا ان شاءالله چندین کلان پروژه را در کشور پیگیری و اجرایی کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور افزود: هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری سازنده یکی از مسائل جدی است که باید به شکل متمرکز و قوی به آن پرداخته شود. در کشور در سال‌های اخیر در زمینه‌های علمی در حوزه هوش مصنوعی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مورد نظر در حکم رئیس جمهور، تشکیل مرکز ملی هوش مصنوعی است، گفت: هدف این است که این مرکز بتواند به صورت متمرکز در توسعه زیرساخت‌ها، توسعه خدمات و سرویس‌ها عملیات و زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از هوش مصنوعی را در کشور ایجاد کند.

دهقانی بیان کرد: این مرکز چند مأموریت دیگر را از جمله ایجاد خدمات دهنده‌های یکپارچه پردازش و داده هوش مصنوعی و تجمیع نیازهای کشور و اجرای چندین کلان پروژه در حوزه هوش مصنوعی دنبال می‌کند و ان شاءالله با این برنامه ریزی ظرف ۱۰ سال آینده جز ۱۰ کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی باشیم.