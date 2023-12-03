دهقانی، مامور تشکیل ‌«شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حکم رییس جمهور خطاب به دهقانی، هدف از تشکیل این شورا، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی ربط و کنشگران پیشران در حوزه هوش مصنوعی عنوان شده است.



در حکم رییس جمهور، ایجاد زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت (بازار) در هوش مصنوعی، استفاده از فرصت جهشی هوش مصنوعی برای پیشرفت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فناورانه داخلی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی و تحریم‌ناپذیری، تلاش برای دستیابی به جایگاه پیشتاز و پایدار در میان کشورهای جهان، شناسایی، پرورش و شکوفاسازی سرمایه انسانی نخبه در حوزه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی کشور اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از اهم انتظارات رییس جمهور از این شورا عنوان و تاکید شده به منظور تحقق وظایف و انتظارات از شورا و پیگیری منسجم و متمرکز اهداف فناورانه و اقتصادی در این حوزه، راه‌اندازی «مرکز ملی هوش مصنوعی» در دستور کار قرارگیرد.

ریاست شورا که حسب مورد در حضور رییس جمهور یا معاون علمی رییس جمهور تشکیل جلسه خواهد داد با رییس جمهور یا معاون علمی رییس جمهور است و دبیر شورا و رییس مرکز ملی هوش مصنوعی هم به پیشنهاد معاون علمی رییس جمهور و با حکم رییس جمهور تعیین می‌شود.

دیگر اعضای «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» نیز رییس ستاد کل نیروهای مسلح، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی، وزرای صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رییس صندوق توسعه ملی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و دو عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رییس جمهور تعیین شده است‌.