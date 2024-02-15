به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نخستین نشست کارگروه شورای راهبری هوش مصنوعی با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس شورا و اعضای این کارگروه برگزار شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در آغاز این نشست با بیان این‌که اهمیت و ضرورت هوش مصنوعی بر کسی پوشیده نیست و فرصت محدودی برای حرکت هم‌گام با توسعه روزافزون این حوزه داریم، عنوان کرد: اعضای این کارگروه به اتفاق بر این باور هستند که فناوری هوش مصنوعی در آینده بسیار نزدیک، تحولات جدی را در تمامی عرصه‌های زندگی بشر رقم خواهد زد.

دهقانی ادامه داد: پس از رونمایی تنها یکی از ابزارهای توسعه یافته هوش مصنوعی یعنی چت جی‌پی‌تی، این اهمیت از سوی مردم بیش‌تر احساس شد و موجی از توجه بین متخصصان شکل گرفت. آمارها و ارقام نشان می‌دهد که کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را روی توسعه هوش مصنوعی انجام داده‌اند و اقدامات جدی سلبی و ایجابی را در مسیر توسعه این فناوری صورت می‌دهند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد صاحب نفوذ، شناخته شده و تأثیرگذار عرصه فناوری و نوآوری، اظهار نظرهای جدی را در حوزه هوش مصنوعی صورت داده‌اند و مسأله هوش مصنوعی یک موضوع غیر واقعی، انتزاعی، احساسی و دور از دسترس نیست، ادامه داد: تحولات کشورها و تلاش جدی برای کسب فرصت در این حوزه، زمان و فضای دست‌یابی به موفقیت در این حوزه را بسیار محدودتر می‌کند؛ بنابراین در حوزه هوش مصنوعی، زمان کافی برای اقداماتی از جنس ترویج، تدوین نقشه راه و … نیست و می‌بایست سریعاً گام‌های عملیاتی در این مسیر برداریم.

وی افزود: طی جلساتی با رئیس جمهور، اهمیت موضوع هوش مصنوعی و الزامات حرکت در مسیر تسلط بر این فناوری، مطرح شد و دکتر رئیسی ضمن تاکید بر اهمیت این حوزه با صراحت و جدیت بر ایجاد مجموعه‌ای با مشخصات متناسب این حوزه تاکید کردند که منجر به شکل‌گیری شورای ملی راهبری هوش مصنوعی شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، هدف از شکل‌گیری شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را در گام نخست توسعه و پیشبرد هوش مصنوعی در کشور به کمک بخش خصوصی و مردم دانست و افزود: در آغاز مسیر شکل‌گیری این شورا، تصمیم بر این شد که با توجه به نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های کلان با استفاده از مدل‌های مشارکتی برای نقش آفرینی مردم و بخش خصوصی، دولت بیش‌تر به سمت ایجاد زیرساخت برود و بازیگران اصلی این حوزه مردم باشند. مانند تجربه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور که با توسعه نسل چهارم اینترنت همراه و زیرساخت‌های ارتباطی توسط دولت و در دسترس قرار گرفتن تلفن‌های هوشمند اتفاق افتاد و در واقع مردم، بازیگران اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور شدند. به طوری که اکنون نزدیک به هفت درصد اقتصاد کشور متعلق به این حوزه است.

دهقانی ادامه داد: جمع بندی این بود که با شکل گیری شورای راهبری هوش مصنوعی، یک سری کار مشخص و زیرساختی در سه کلان حوزه شامل «تأمین داده»، «پردازش داده» و «ذخیره‌سازی ابری داده‌» تعریف شود و یک اپراتور سرویس‌دهنده، خدمات لازم را برای توسعه به مردم ارائه بدهد.

وی با بیان این‌که این شورا قصد تصدی‌گری، تنظیم‌گری و مداخله‌گری در حوزه هوش مصنوعی را ندارد و به دنبال پیشبرد این عرصه با هماهنگی و تسهیل‌گری است، افزود: این شورا دارای ماهیت کاملاً اجرایی است و قصد تصدی‌گری و تنظیم‌گری در این حوزه را ندارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، هدف از تشکیل مرکز ملی هوش مصنوعی را ایجاد مرکزی برای پیگیری امور و شکل گیری جریان توسعه همه جانبه هوش مصنوعی عنوان کرد و افزود: این مرکز به دنبال تصدی‌گیری در هوش مصنوعی نیست و قرار است با یک ساختار چابک، پویا و هم‌افزا، هماهنگی‌ها و تسهیل‌گری‌ها را در مسیر جریان توسعه هوش مصنوعی صورت دهد.

دهقانی درباره تأمین مالی و بودجه پیش‌بینی شده برای این حوزه گفت: با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته برای سال آینده، تلاش می‌کنیم تا با جذب اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی معادل ۱۰۰ میلیون دلار، زیرساخت‌های لازم برای اپراتوری هوش مصنوعی و با مشارکت بخش خصوصی و عمومی تأمین شود.

گفتنی است در این نشست، اعضای کارگروه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی هم به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و مقرر شد سلسله نشست‌های کارگروه با هدف رسیدن به جمع‌بندی و تدوین یک راهبرد جامع برای شکل‌گیری نخستین شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به صورت هفتگی و با مشارکت همه دستگاه‌های نقش آفرین و اثرگذار، تشکیل شود.