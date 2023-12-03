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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران خبر داد؛

کشف مواد شیمیایی ۴۷ میلیارد ریالی در «خرمدشت» پردیس

کشف مواد شیمیایی ۴۷ میلیارد ریالی در «خرمدشت» پردیس

پردیس- فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران از کشف بیش از ۴۷ میلیارد و پانصد میلیون ریال مواد شیمیایی قاچاق در «خرمدشت» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر از کشف بیش از ۴۷ میلیارد و پانصد میلیون ریال مواد شیمیایی قاچاق در پردیس خبر داد.

القاصی مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پردیس در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از دپوی مقادیر زیادی مواد شیمیایی «پلی یورتان» قاچاق در یک سوله در خرمدشت مطلع و بررسی موضوع در دستور کار قرار دادند.

وی اضافه کرد: مأموران پس از احراز صحت موضوع با حکم قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این سوله ۷۹ بشکه ۲۲۰ لیتری مواد" پلی یورتان" قاچاق که فاقد هرگونه اسناد و مجوز گمرکی بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان ارزش مواد مکشوفه بیش از ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است اظهار داشت: در این زمینه محل مورد نظر پلمپ و پرونده تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5956559

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