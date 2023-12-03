رویکرد مجلس توانمندسازی معلولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سخنرانی در مراسم گرامیداشت روز معلولان که عصر امروز (یکشنبه) در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد، گفت: در دورانی که در شهرداری بودم متوجه شدم که باید به طور ویژه باید به امورات معلولان عزیز و خانواده‌ی ایشان توجه کرد و نظر آن‌ها را بر هر کارشناس و بر هر مجموعه‌ای دیگر ترجیح دهیم. هیچکس بهتر از خود شما نسبت به حال و احوال، نیازمندی‌ها و توجه‌ها و پیشنهادهایی که می‌تواند کارساز باشد، آگاهی ندارد و این وظیفه‌ای است که بر دوش ما است.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم که تغییر نگرش اجتماعی را نسبت به این موضوع مورد توجه قرار دهیم و بتوانیم به درستی انجام وظیفه کنیم که حداقل بار و زحمت این کار را به حداقل ممکن برسانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لذا از روزی که توفیق پیدا کردم و در مجلس شورای اسلامی با همین رویکرد به سمت توانمندسازی و فرصت سازی برای عزیزان معلولان حرکت کردیم.

قالیباف گفت: وظیفه ما اجرای قانون مخصوصاً در بخش اشتغال و تسهیل‌گری در امورات است.

ادامه دارد..