به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از توان‌خواهان فعال سرآمد در عرصه هنرهای تجسمی اردبیل اظهار کرد: ۲۵۰۰ نفر از جامعه تحت پوشش بهزیستی استان اردبیل در حال حاضر از ظرفیت خدمات هنری بهزیستی استفاده می‌کنند که ۶۸ مربی در مراکز توانبخشی بهزیستی در حال آموزش هنر به جامعه بزرگ معلولان استان هستند.

وی با بیان اینکه آموزش هر برای توان خواهان از جمله دغدغه‌های مهم اداره بهزیستی بود که باید قدم‌هایی در این راستا برداشته می‌شد، افزود: ۶ گروه تئاتر در استان اردبیل در حال فعالیت هستند و در حوزه هنر ۱۲۰ ساعت آموزش داده شده و ۴۰ ساعت هنر درمانی در حوزه نقاشی در انتهای سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با بیان اینکه با تاکید استاندار اردبیل و در تکمیل زنجیره پیشرفت و توسعه استان، بهزیستی در قالب ۷ برنامه عمده مأموریت‌های خود را انجام می‌دهد، ادامه داد: مهمترین برنامه‌ریزی تأمین، تجهیز و تعمیر ساختار مجموعه بهزیستی در ابعاد مختلف بوده که ما تلاش می‌کنیم تا با تقویت این حوزه، افزایش مراکز خدمات رسانی و توانمندسازی مددجویان خود را ارتقا دهیم.

رضایی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از مسائل مهم بود، در زمینه توجه به زیرساخت ۲ مرکز تأمین و توسعه در سطح اردبیل در راستای تسریع خدمت رسانی اتفاق افتاد که به ۳۴ مرکز افزایش یافته است، در حوزه اشتغال و مسکن ۱۰۷ درصد برنامه اشتغال محقق شده، بخش سوم خدمت رسانی به جامعه هدف پوشش‌های بیمه‌ای زنان خانه دار است که به پوشش بالای ۷۰ درصد رسیده‌ایم، در بحث نیروی انسانی به جوانگرایی و توانمندسازی مدیران اقدام شده و در حوزه مشارکت‌های اجتماعی میزان جذب مشارکت‌های مردمی ۱۲ برابر شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری در راستای عملیاتی ساختن زنجیره پیشرفت و توسعه استان ۲۰ هزار جامعه هدف را در جای جای استان اردبیل ملاقات کردیم و در تلاش هستیم این ظرفیت را افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: همچنین اتفاق بسیار مهمی که در حال حاضر اتفاق افتاده است رشد ۱۲۰ درصدی اعتبارات ابلاغی حوزه توان بخشی بوده که تاکنون ۲۵ میلیارد تومان برای توانبخشی استان هزینه شده است.