۵۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت شاغل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی تخصصی رؤسای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه با حضور وزیر بهداشت و مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی و معاون دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان برگزار شد.

سیدمحمد پورحسینی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در این گردهمایی که در تالار شهید حاج قاسم سلیمانی وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به لزوم آشنایی کارکنان با حقوق و وظایف شأن، یادآور شد: در صورتی که کارکنان با وظایف و حقوق شأن آشنایی داشته باشند، شاهد کاهش تخلفات هستیم.

نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان افزود: همه در برابر قانون یکسان هستند و باید در مورد تخلفات، ایستادگی و به آن به طور دقیق رسیدگی کرد؛ البته نیاز است کارکنان جدید نیز در این زمینه آموزش‌های لازم را فرا گیرند.

وی با اشاره به اشتغال حدود ۵۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت دومین دستگاه بزرگ در دستگاه‌های اجرایی است. برای رسیدگی به تخلفات باید بین واحدهای مختلف، هم افزایی وجود داشته باشد تا امکان فساد در نظام سلامت، به حداقل برسد.