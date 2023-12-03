میزبانی شیراز از بزرگترین سمینار تخصصی درمان تیرویید

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روش‌های آزمایشگاهی در تشخیص و درمان بیماری‌های تیروئید، موضوع اصلی سمینار تخصصی بود که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن علمی آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاهی استان فارس به همت شرکت نویان نگین پارسیان در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.

مدیر روابط عمومی شرکت نویان نگین پارسیان در همین راستا گفت: در این سمینار تخصصی بیش از ۱۳۰ نفر از پزشکان، مسئولان فنی و کارشناسان آزمایشگاهی سراسر استان فارس حضور داشتند.

کشفی مهمترین موضوعات این سمینار را صحه‌گذاری در تست‌های تیروئید، نرمال هیستولوژی تیروئید، چالش‌های تفسیر تست‌های تیروئیدی کنترل کیفیت و راهکارهای شرکت نوین نگین پارسیان برای رفع مشکلات رایج در تست‌های الایزا و اتو آنتی‌بادی‌ها برشمرد.

وی گفت: در این سمینار تعدادی از مسؤولان سیاسی و اجتماعی نیز حضور داشتند و در حاشیه به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.

گفتنی است غده تیروئید یک غده کوچک در نزدیکی قاعده گردن است که این غده پروانه‌ای شکل، دو هورمون تیروکسین و تری یدوتیرونین تولید می‌کند و اگر چه تیروئید یک غده کوچک است، اما تأثیر قابل توجهی بر سلامت فرد دارد.

نقش اصلی تیروئید تنظیم متابولیسم بدن است و هنگامی که به بیماری تیروئید مبتلا هستید، بر میزان متابولیسم، دمای بدن و ضربان قلب تأثیر می‌گذارد؛ همچنین اختلالات تیروئید می‌تواند موجب تولید بسیار کم یا بیش از حد هورمون‌های تیروکسین و تری یدوتیرونین شود که البته اغلب مبتلایان به این بیماری از وجود آن آگاه نیستند.