میزبانی شیراز از بزرگترین سمینار تخصصی درمان تیرویید

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روشهای آزمایشگاهی در تشخیص و درمان بیماریهای تیروئید، موضوع اصلی سمینار تخصصی بود که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن علمی آسیبشناسی و طب آزمایشگاهی استان فارس به همت شرکت نویان نگین پارسیان در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.
مدیر روابط عمومی شرکت نویان نگین پارسیان در همین راستا گفت: در این سمینار تخصصی بیش از ۱۳۰ نفر از پزشکان، مسئولان فنی و کارشناسان آزمایشگاهی سراسر استان فارس حضور داشتند.
کشفی مهمترین موضوعات این سمینار را صحهگذاری در تستهای تیروئید، نرمال هیستولوژی تیروئید، چالشهای تفسیر تستهای تیروئیدی کنترل کیفیت و راهکارهای شرکت نوین نگین پارسیان برای رفع مشکلات رایج در تستهای الایزا و اتو آنتیبادیها برشمرد.
وی گفت: در این سمینار تعدادی از مسؤولان سیاسی و اجتماعی نیز حضور داشتند و در حاشیه به سوالات شرکتکنندگان پاسخ دادند.
گفتنی است غده تیروئید یک غده کوچک در نزدیکی قاعده گردن است که این غده پروانهای شکل، دو هورمون تیروکسین و تری یدوتیرونین تولید میکند و اگر چه تیروئید یک غده کوچک است، اما تأثیر قابل توجهی بر سلامت فرد دارد.
نقش اصلی تیروئید تنظیم متابولیسم بدن است و هنگامی که به بیماری تیروئید مبتلا هستید، بر میزان متابولیسم، دمای بدن و ضربان قلب تأثیر میگذارد؛ همچنین اختلالات تیروئید میتواند موجب تولید بسیار کم یا بیش از حد هورمونهای تیروکسین و تری یدوتیرونین شود که البته اغلب مبتلایان به این بیماری از وجود آن آگاه نیستند.
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