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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

میزبانی شیراز از بزرگترین سمینار تخصصی درمان تیرویید

میزبانی شیراز از بزرگترین سمینار تخصصی درمان تیرویید

شیراز - بزرگترین سمینار تخصصی استان فارس در تشخیص و درمان بیماری‌های تیروئید با حضور ۱۳۰ نفر از پزشکان، کارشناسان و مسوولان فنی سراسر استان فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روش‌های آزمایشگاهی در تشخیص و درمان بیماری‌های تیروئید، موضوع اصلی سمینار تخصصی بود که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن علمی آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاهی استان فارس به همت شرکت نویان نگین پارسیان در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.

میزبانی شیراز از بزرگترین سمینار تخصصی درمان تیرویید

مدیر روابط عمومی شرکت نویان نگین پارسیان در همین راستا گفت: در این سمینار تخصصی بیش از ۱۳۰ نفر از پزشکان، مسئولان فنی و کارشناسان آزمایشگاهی سراسر استان فارس حضور داشتند.
کشفی مهمترین موضوعات این سمینار را صحه‌گذاری در تست‌های تیروئید، نرمال هیستولوژی تیروئید، چالش‌های تفسیر تست‌های تیروئیدی کنترل کیفیت و راهکارهای شرکت نوین نگین پارسیان برای رفع مشکلات رایج در تست‌های الایزا و اتو آنتی‌بادی‌ها برشمرد.
وی گفت: در این سمینار تعدادی از مسؤولان سیاسی و اجتماعی نیز حضور داشتند و در حاشیه به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.

گفتنی است غده تیروئید یک غده کوچک در نزدیکی قاعده گردن است که این غده پروانه‌ای شکل، دو هورمون تیروکسین و تری یدوتیرونین تولید می‌کند و اگر چه تیروئید یک غده کوچک است، اما تأثیر قابل توجهی بر سلامت فرد دارد.

نقش اصلی تیروئید تنظیم متابولیسم بدن است و هنگامی که به بیماری تیروئید مبتلا هستید، بر میزان متابولیسم، دمای بدن و ضربان قلب تأثیر می‌گذارد؛ همچنین اختلالات تیروئید می‌تواند موجب تولید بسیار کم یا بیش از حد هورمون‌های تیروکسین و تری یدوتیرونین شود که البته اغلب مبتلایان به این بیماری از وجود آن آگاه نیستند.

کد مطلب 5956838

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