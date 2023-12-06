پنجره ناودان طلا در حرم امام علی (ع) در نجف اشرف ترمیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجره مشبک ناودان طلای حرم امام علی علیهالسلام در کارگاه طلاکاری نزدیک حرم توسط هنرمندان عراقی ترمیم شد.
برای این منظور مشبکهای آن برداشته شدند و با توجه به حساسیت بازسازی، روند پوشش دهی با نیکل و طلاکاری آن برای دوام بیشتر در برابر تغییرات آب و هوایی حدود یک ماه طول کشید.
این پنجره مشبک در ضلع جنوبی حرم امام علی علیهالسلام قرار دارد. ارتفاع ایوان ناودان طلا ۱۰.۵ متر، عرض آن ۶ متر و عمق آن حدود ۳.۲۵ متر است. این محل در سالهای گذشته به عنوان یکی از ورودیها به سوی ضریح حرم علوی به شمار میرفت.
در ادامه تصاویری از بازسازی و نصب پنجره مشبک ضلع جنوبی حرم امام علی علیهالسلام را مشاهده میکنید:
نظر شما