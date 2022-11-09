به گزارش خبرگزاری مهر، حرم سید محمد علیه‌السلام در بلد یکی از مکان‌های زیارتی در عراق است که نه تنها شیعیان، بلکه اهل سنت هم به زیارت این مکان مقدس مشرف می‌شوند.

در سال‌های گذشته توسعه حرم سید محمد علیه‌السلام به همت ایرانیان آغاز شد و حتی پس از حمله داعش به این بارگاه نورانی، ایرانیان دست از فعالیت برنداشته و با انگیزه بیشتری به توسعه و بازسازی حرم سید محمد علیه‌السلام پرداختند؛ به طوری که افزایش فضای مسقف و ورودی‌های حرم و همچنین سنگفرش صحن آستان، بخشی از این اقدامات است.

اکنون با توافق صورت گرفته با تولیت حرم سید محمد علیه‌السلام، مقاوم سازی گنبد این آستان به ایران واگذار شد و ستاد بازسازی و توسعه عتبات توانست این توفیق را برای ایرانیان به ارمغان بیاورد.

بر همین اساس، محمد جلال مآب، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات با حضور در بلد، تفاهم‌نام مقاوم‌سازی و طلاکاری گنبد حرم سید محمد علیه‌السلام را امضا کرد.

به گفته عباس رضایی‌نسب، رئیس ستاد بازسازی سامرا و بلد با توجه به مشکل ساختاری در سازه و نازک کاری گنبد حرم سید محمد علیه‌السلام، قرار شد تا پس از مقاوم‌سازی، کاشی‌های این گنبد برداشته شده و با در اختیار قرار دادن طلا از سوی تولیت حرم، ایرانیان اقدام به طلاکاری گنبد این آستان کنند.

در تفاهم‌نامه مقاوم‌سازی و طلاکاری گنبد حرم سید محمد علیه‌السلام که با حضور محمد جلال‌مآب، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات، فارس الرماحی، دبیر کل مرقدهای شیعیان عراق و حاج عباس، تولیت حرم سیدمحمد به امضا رسید، قرار شد طی ۲ سال روند مقاوم‌سازی و طلاکاری گنبد مطهر حرم سید محمد علیه‌السلام در بلد انجام شود.

بر همین اساس نیز ستاد توسعه و بازسازی عتبات پس از امضای قرارداد، روند اجرایی را آغاز کرد و هم‌اکنون حدود ۲۵ نفر از مهندسان و کارگران ایرانی برای مقاوم‌سازی گنبد در بلد فعال هستند.

هم‌اکنون گنبد حرم مطهر حضرت سید محمد علیه‌السلام کاشی‌کاری است که با توجه به تفاهم‌نامه روز گذشته، تا ۲ سال آینده این گنبد طلاکاری خواهد شد.