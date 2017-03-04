به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، در ضلع غربی حرم مطهر علوی و در نزدیکی «صافی صفا یمانی» در نجف اشرف، مقام با عظمتی قرار دارد که از آن به نام مقام امام زین العابدین (علیه السلام) یاد می‌شود.این مقام به سید الساجدین امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب (علیه السلام) منسوب شده است.براساس اقوال تاریخی، ایشان در زمانی که قبر امیرمومنان (علیه السلام) بر مردم پنهان بود، از این مکان جدشان را زیارت می‌کردند.بعدها در جایگاه زیارت و نماز ایشان مسجدی بزرگ ساخته شد.این مقام تاریخی که نخستین زیارتگاه امیرمومنان محسوب می‌شود اکنون در حال بازسازی است.

حامد امیری جانشین فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات در پروژه صحن حضرت زهرا(س) گفت: محل قرارگرفتن مقام تاریخی امام زین العابدین(ع) در ضلع غربی حرم مطهر به‌گونه‌ای است که با کشیدن خط فرضی از راس گنبد آن تا راس گنبد حرم مطهر علوی، صحن و شبستان حضرت زهرا(س) به صورت قرینه به دوبخش تقسیم می‌شود.

جانشین فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات در پروژه صحن حضرت زهرا(س) افزود: ساختمان قدیم مقام امام زین العابدین (ع) بر اثر گذر زمان و تخریب قسمتی از آن در زمان صدام، شکل نامناسبی یافته بود که با توافقات صورت گرفته، تخریب شده و در ۲ طبقه با زیر بنای ۳هزار متر مربع احیا شده است.

امیری افزود: نوع قرار گیری این محل در ابتدای ورودی صحن مطهر حضرت زهرا (س) است که تداعی کننده مسیر حرکت ائمه معصوم به سمت مضجع مطهر مولای متقیان می‌باشد.

وی گفت: با بهره برداری کامل از طرح توسعه حرم مطهر علوی که مزین بنام صحن حضرت زهرا(س) است، زائرین حرم امام علی(ع) از این مقام تاریخی به زیارت مشرف شده و پا در جای قدوم مبارک ائمه اطهار خواهند گذاشت.

براساس این گزارش، در روایات و احادیث آماده است، امام محمدباقر علیه‌السلام می‌فرمودند: پدرم علی بن الحسین علیه‌السلام بعد از شهادت پدرش امام حسین علیه‌السلام خانه کوچکی در بیرون شهر برگزید و چندین سال را در بیابان زندگی کرد. ایشان هنگامی که می‌خواستند به زیارت جدشان امیرالمومنین علیه‌السلام و یا پدرش سیدالشهدا علیه‌السلام برودند، از بیابان به مقامشان می‌رفتند و سعی می‌کردند دیگران متوجه زیارت او نشوند.