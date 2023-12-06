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کد مطلب 5959297
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۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

لحظه پرتاب کپسول زیستی با پرتابگر بومی سلمان

لحظه پرتاب کپسول زیستی با پرتابگر بومی سلمان

سلمان، کلاس جدیدی از پرتابگرهای فضایی است که برای اولین‌بار محموله مخروطی‌-کروی نیم‌تنی را با موفقیت پرتاب کرد.

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