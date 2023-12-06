دریافت 2 MB کد مطلب 5959297 https://mehrnews.com/x33G2k ۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴ کد مطلب 5959297 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴ لحظه پرتاب کپسول زیستی با پرتابگر بومی سلمان سلمان، کلاس جدیدی از پرتابگرهای فضایی است که برای اولینبار محموله مخروطی-کروی نیمتنی را با موفقیت پرتاب کرد. کپی شد مطالب مرتبط خبرهای خوش فضایی تا پایان سال از راه می رسد/ اعزام فضانورد ایرانی به دنبال پرتاب کپسول زیستی پرتاب موفق جدیدترین کپسول زیستی ایران با پرتابگر بومی «سلمان» پرتاب کپسول زیستی با پرتابگر سلمان برچسبها ماهواره ماهواره ملی فناوری فضایی
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