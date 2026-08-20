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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

سیاه‌پوشی حرم رضوی در سوگ شهادت امام حسن عسکری(ع)

سیاه‌پوشی حرم رضوی در سوگ شهادت امام حسن عسکری(ع)

مشهد- بارگاه ملکوتی حضرت رضا(علیه السلام) در سوگ شهادت یازدهمین امام سیاه‌پوش شد.

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کد مطلب 6922417

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