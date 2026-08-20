https://mehrnews.com/x3cR8Q ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵ کد مطلب 6922417 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵ سیاهپوشی حرم رضوی در سوگ شهادت امام حسن عسکری(ع) مشهد- بارگاه ملکوتی حضرت رضا(علیه السلام) در سوگ شهادت یازدهمین امام سیاهپوش شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6922417 کپی شد مطالب مرتبط حضور رهبر شهید در مراسم غبارروبی حرم رضوی طی سال های گذشته داغی که تا ابد سرد نمیشود؛ حال و هوای زائران در جوار مزار رهبر شهید تعویض پرچم گنبد و نصب کتیبههای عزای امام حسن عسکری(ع) در حرم رضوی امام عسکری(ع)؛ پرچمدار مدارا، انسجام و هویت شیعی جزئیات برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) اعلام شد برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد امام حسن عسکری(ع)
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