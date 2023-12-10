فرصت رفع تعهد ارزی برای واردات دارو و شیرخشک ۶۰ روز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی موضوع ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از تاریخ ترخیص را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره ۰۲/۷۵۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ و مستند به تفاهم نامه‌های چهارجانبه و سه جانبه در خصوص تأمین ارز واردات دارو تجهیزات مصرفی پزشکی شیرخشک مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

بند (۵) از بخشنامه شماره ۰۱/۲۰۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ بشرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود.

۵- فارغ از تغییر گروه کالایی مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع به قیمت مصوب بر پایه‌ی نرخ ارز ترجیحی به میزان ۴۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها از وزارت مذکور مطابق با فرم پیوست. رفع تعهد ارزی منوط به اخذ مابه التفاوت از نرخ مذکور (۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) تا نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) روز ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه) گمرکی طی ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و واریز به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ (IR) خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان غذا و دارو به موجب تأییدیه های صادره تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه عنوان نموده کالا تحت نظارت و کنترل وزارت خانه سازمان مذکور به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز معادل ۴۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار توزیع و به فروش می‌رسد؛ تأییدیه های مذکور با توجه به قبول مسئولیت نظارت و کنترل توزیع و فروش کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز معادل ۴۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار توسط وزارت خانه سازمان مذکور قابل پذیرش هستند.

تبصره ۲- در صورت عدم ارائه تأییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.