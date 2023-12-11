برخی داروهای دیابت در کاهش ریسک سرطان روده بزرگ موثرند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، مطالعه جدید که توسط محققان دانشکده پزشکی Case Western Reserve در کلیولند انجام شد، نشان داد که افراد مبتلا به دیابت که یکی از این داروها را مصرف می‌کنند، نسبت به افرادی که داروهای دیابت مانند متفورمین یا انسولین مصرف می‌کنند، با احتمال کمتر ابتلاء به سرطان روده روبرو هستند.

«رونگ زو»، سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «طبق دانش ما، این اولین نشانه‌ای است که این دسته از داروهای محبوب کاهش وزن و ضد دیابت، بروز سرطان روده را نسبت به سایر عوامل ضد دیابت کاهش می‌دهد.»

GLP-۱ RAها معمولاً از طریق تزریق تجویز می‌شوند و شامل سماگلوتاید (Ozempic در درمان دیابت، Wegovy برای کاهش وزن)، تیرزپاتید (Mounjaro برای دیابت، Zepbound برای کاهش وزن) و سایر داروهای دیابت مانند دولاگلوتاید (Trulicity)، لیراگلوتید (Saxenda) و اگزناتید (Byetta) هستند.

در مطالعه جدید، محققان نتایج ۱.۲ میلیون آمریکایی مبتلا به دیابت را که سوابق پزشکی آنها در یک پایگاه داده ملی ذخیره شده بود، ردیابی کردند. همه آنها بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ با نوعی داروی دیابت درمان شده بودند.

این تیم گزارش داد بیمارانی که برای کنترل دیابت به آنها GLP-۱ RA داده شد، در مقایسه با افرادی که انسولین دریافت کردند، ۴۴ درصد احتمال کمتری برای ابتلاء به سرطان روده بزرگ در طول دوره مطالعه داشتند.

به عنوان مثال، از میان حدود ۲۲۶۰۰ نفری که از انسولین استفاده می‌کردند، ۱۶۷ مورد سرطان روده بزرگ گزارش شد. اما در بین همان تعداد افرادی که یک داروی GLP-۱ RA دریافت کردند، این تعداد به ۹۴ مورد کاهش یافت.

این تیم همچنین دریافت که در مقایسه با بیمارانی که از متفورمین استفاده می‌کردند، احتمال ابتلاء به سرطان کولون در آن‌هایی که GLP-۱ RA مصرف کردند، ۲۵ درصد کاهش داشت.

زو گفت: «نتایج ما به وضوح نشان می‌دهد که RA GLP-۱ ها به طور قابل‌توجهی مؤثرتر از داروهای رایج ضد دیابت، مانند متفورمین یا انسولین، در جلوگیری از پیشرفت سرطان روده هستند.»