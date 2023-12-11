احیای بهیاری دو ساله واقعیت ندارد/ آمار بیکاری پرستاران طرحی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در نشست با دانشجویان رشته پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به جایگاه و نقش ارزشمند پرستاران در جامعه، گفت: دفاع از حقوق مردم، وظیفه هر انسان آزاده ای است و نقش پرستار نیز در این زمینه به عنوان وکیل مدافع سلامت مردم است که برای داشتن این خصیصه باید شهامت و جسارت اخلاقی داشت و این از ویژگیهای یک پرستار متعهد است.
وی افزود: اگر چه پرستاری با مشقت و سختیهای حرفهای آمیخته شده، اما فراموش نکنیم که ما به مردم جامعه خود بدهکاریم و نباید کاستیهای موجود را به پای مردم بگذاریم بلکه باید با جان و دل در راه خدمترسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.
عبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکلات و چالشهای قانون تعرفهگذاری پرستاری و رضایتمندی، نحوه توزیع و موضوع عدالت در اجرایی شدن آن، گفت: این قانون پس از ۱۵ سال مسکوت ماندن و در دوره طرح تحول سلامت که زمان طلایی اجرای این طرح بود و اتفاقاً برخی افراد که امروز منتقد اجرای این طرح هستند در آن دوران مسئولیت داشتند، میتوانست اجرایی شود اما نشد.
وی افزود: سال ۱۴۰۰ که رهبری در دیدار با جامعه پرستاری بر اجرای این قانون تأکید کردند، وزیر بهداشت این موضوع را حجت دانست و بر اجرای آن اهتمام ورزید. پس از آن دیدار جلسات متعددی برای اجرای این قانون و دستورالعملهای اجرایی آن با حضور نهادها و صاحبنظران پرستاری و از جمله سازمان نظام پرستاری که از صفر تا صد در نگارش دستورالعمل بازتوزیع نقش داشتند، برگزار شد.
عبادی افزود: نقصها و مشکلات بازتوزیع اجرای قانون تعرفهگذاری را قبول داریم و با بازخوردهایی که از دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی پس از مراحل اول و دوم پرداختها گرفتیم، برای رفع نواقص در تلاش هستیم. بنابراین اصلاح نسخه دوم نسبت به نسخه اول دستورالعمل بازتوزیع و اصلاح و بهبود نسخه سوم نسبت به نسخه دوم دستورالعمل بازتوزیع موید این موضوع است البته باید بپذیریم که در ابتدای راه هستیم و حتماً در آینده قانون تعرفهگذاری به تکامل خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه هفتم توسعه و احیای بهیاری دو ساله، گفت: ما به عنوان ذی نفعان این حرفه و نقش شما به عنوان دانشجو حداقل کاری که باید انجام دهیم این است که این برنامه را دست کم در بندهای مرتبط با حوزه پرستاری دقیق خوانده باشیم. بنابراین اگر برنامه را مطالعه کرده باشیم در مییابیم آنچه در برخی رسانهها و فضای مجازی تحت عنوان احیای بهیاری دو ساله از آن در برنامه هفتم یاد میشود، درست نیست و برخی کم لطفیها دستاوردهای پرستاری در برنامه هفتم توسعه از جمله پوشش بیمهای خدمات پرستاری در منزل که باعث ارائه خدمات پرستاری با کیفیت و جامع به مردم میشود و قانون جامع پرستاری را نادیده میگیرند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص جذب نیروهای طرحی دوران کرونا، گفت: در این خصوص آمارهای متعددی عمداً یا سهواً در رسانهها توسط برخی افراد مطرح شد، ابتدا از ۱۷ هزار نفر و سپس از ۱۲ هزار نفر و امروز از ۶ هزار نفر سخن میگویند که البته این آمار هم صرفاً مربوط به گروه پرستاری نیست. از طرفی در دولت سیزدهم بسیاری از نیروهای طرحی از طریق قانون ایثارگری جذب شدند و تعدادی هم صرفاً تمایل به اشتغال در شهر محل زندگی خود را دارند که امکان جذب، میسر نیست.
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