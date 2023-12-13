بهترین مستند ۲۰۲۳ معرفی شد/ «بابی واین» جایزه آیدا را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مستند «بابی واین: رییس جمهور مردم» ساخته کریستوفر شارپ و موزس بوآیو و به تهیه کنندگی شارپ و جان باتسک، درباره تلاش چهره‌ای از دنیای موسیقی به نام بابی واین برای سرنگونی رژیم سرکوبگر یووری موسون، رییس جمهور اوگاندا است.

این فیلم که پس از اکران در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۲ توسط نشنال جیوگرافیک خریداری شد، موفق شد تا از فهرستی که شامل ۱۰ فیلم مستند بود، جایزه بهترین فیلم آیدا را از آن خود کند.

بوآیو در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه‌اش گفت: آگاهی که این فیلم برای مخاطبان جهانی ایجاد کرده بابی واین را زنده و خارج از زندان نگه می‌دارد.

بابی واین سیاستمدار، خواننده و بازیگر اوگاندایی رهبر حزب ملی اوگانداست که برای آزادی مبارزه می‌کند.

در ۵ سال اخیر همه برندگان جایزه بهترین فیلم آیدا شامل «همه آنچه نفس می‌کشد»، «فرار»، «کمپ کریپ»، «برای سام» و «مراقب شکاف بودن» نامزدی اسکار را هم کسب کردند. ۲ مستند اخیری که برنده اسکار شدند یعنی «ناوالنی» و «تابستان سول» هم از نامزدهای بهترین فیلم بلند آیدا بودند.

گریس لی و کریس پرز، ۲ رییس هیات مدیره آیدا گفتند: فکر ما با مردمی است که در دل جنگ در سراسر جهان زندگی می‌کنند. از دست دادن جان‌ها، دوستی‌ها و ناتوانی در گوش دادن به یکدیگر، دلخراش است و در عین حال ما داستان‌نویسان دنیایی هستیم که در آن زندگی می‌کنیم و می‌دانیم که کار ما نه تنها می‌تواند تاریخ را به تصویر بکشد، بلکه ذهن‌ها را نیز تغییر می‌دهد. از هزاران عضو آیدا که در ۷۶ کشور زندگی می‌کنند و به برندگان بهترین فیلم بلند و بهترین مستند کوتاه رای داده‌اند، تشکر می‌کنیم.

در مراسم دیشب اسماعه المدیر کارگردان مراکشی جایزه بهترین کارگردانی را برای «مادر همه دروغ‌ها» دریافت کرد. این مستند درباره دروغ‌هایی است که در دوران کودکی المدیر بر کازابلانکا حاکم بود. این فیلم اولین بار در جشنواره کن ۲۰۲۳ دیده شد.

کارولینا سیراقیان جایزه بهترین تدوین را برای فیلم مستند «خاطره ابدی» و آنت تامیک جایزه بهترین فیلمبرداری را برای «خواهری سونای دود» از آن خود کردند. هر ۲ فیلم در سال ۲۰۲۳ در جشنواره فیلم ساندنس به نمایش درآمدند.

لئونارد کوسنر بهترین موسیقی اورجینال را برای «آنسلم» مستند سه بعدی ویم وندرس به دست آورد و کوثر بن‌هنیه برای «چهار دختر» درباره یک مادر تونسی که ۲ دخترش به داعش پیوسته‌اند، برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد. «آنسلم» و «چهار دختر» هم اولین بار در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۳ دیده شدند.

«حادثه» فیلمی بازسازی شده از تیراندازی پلیس شیکاگو در سال ۲۰۱۸ جایزه بهترین مستند کوتاه را دریافت کرد.

جوایز آیدا در ۱۸ بخش اهدا می‌شود که کمیته‌های مستقلی متشکل از ۲۸۰ مستندساز، برگزارکننده نمایشگاه، منتقد و متخصص صنعت فیلم از ۴۰ کشور آنها را انتخاب کردند.

آیدا امسال در مجموع ۶۶۹ فیلم از ۴۸ کشور دریافت کرده بود.