به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «مادر همه دروغ‌ها» به کارگردانی اسماعه المدیر، شب پیش (شنبه) در جشنواره فیلم مراکش موفق به ثبت یک نتیجه تاریخی شد تا در تاریخ جشنواره اولین فیلم مراکشی شود که برترین جایزه را به خود اختصاص می دهد. این فیلم پیش از کسب جایزه طلای مراکش، جایزه بهترین کارگردانی را از بخش نوعی نگاه جشنواره کن گرفته و بهترین فیلم جشنواره فیلم سیدنی هم شده بود.

ویژگی فیلم المدیر که نماینده مراکش در اسکار بین المللی امسال نیز است، این است که فیلمساز با استفاده از دیوراما و مجسمه‌ها به بازسازی خاطرات دردناک در پس‌زمینه شورش‌های نان در کازابلانکای سال ۱۹۸۱ می پردازد تا با این مستند به عنوان تمرین هنردرمانی هم خدمت کند و از آسیب های ملی بگوید.

جسیکا چستین که امسال رییس هیات داوران بود، پس از اعلام جایزه برتر گفت: هر جامعه حقیقتی دارد که دفن شده، سوزانده شده، ویرایش و پاک شده است. اما با یک یادآوری جمعی، ما داستان‌هایی را حفظ می‌کنیم که نمی‌توان آن‌ها را بازگرداند ... در دست این کارگردان شجاع، ما نه تنها حقیقت را کشف می‌کنیم، بلکه در رستاخیز آن در درد و شفا شریک هستیم.

چستین افزود: این فیلم ژانر خاص خود را ایجاد و صدای عالی و جدیدی را به سینما معرفی می کند.

المدیر که با تشویق ایستاده حضار مراکشی مواجه شد، گفت: ۱۰ سال طول کشید تا این فیلم را با خانواده‌ام بسازم.

اما این تنها موفقیت سینمای مراکش نبود و فیلم جنایی «سگ ها» ساخته کمال لازراق نیز جایزه هیات داوران مراکش را به صورت مشترک با فیلم «بای بای طبریه» لینا سوالم دریافت کرد. «سگ ها» که یک درام آدم ربایی است که در طول یک شب گرم در خیابان‌های کازابلانکا رخ می‌دهد، پیش از این جایزه هیات داوران بخش نوعی نگاه جشنواره کن را برده است.

«بای بای طبریه» هم در ونیز به نمایش درآمد، برنده بهترین مستند در لندن شد و نماینده فلسطین در اسکار امسال است. این فیلم پرتره خانوادگی چند نسلی است و کارگردان لینا سوالم را در حال بازگشت به خانه اجدادی اش در گالیله پایین در کنار مادرش بازیگر هیام عباس، دنبال می کند.

در این مراسم راماتا تولایه سی فیلمساز سنگالی به عنوان برنده بهترین کارگردانی برای «بانل و آداما» انتخاب شد و جوایز بازیگری به آسیا زارا لاگومدزیجا از بوسنی و هرزگوین برای بازی در «گشت و گذار» اونا گوژاک و دوگا کاراکاس از ترکیه برای «خوابگاه» نهیر تونا تعلق یافت.

مراکش امسال ۲ ماه پس از یک زلزله ویرانگر و اخبار دلخراش‌تر از کشتار مردم غزه در خاورمیانه، بیستمین دوره خود را به صورت رویدادی آرام‌تر برگزار کرد.

علی حججی هماهنگ کننده جشنواره از دریافت این جوایز به عنوان نقطه اوج کار و تلاشی چندین ساله یاد کرد و افزود: ما واقعاً می‌خواهیم بخش اطلس برای حمایت از جوانان فیلمساز را تقویت کنیم تا کارگاه‌های ما بتوانند از پروژه‌های بیشتر و بیشتری حمایت کنند. ما تا حد امکان برای توسعه این کارگاه‌ها برای بلندمدت و در چشم انداز ۲۰ ساله تلاش خواهیم کرد.