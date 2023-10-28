ایکس طرح حق عضویت ۱۶ دلاری ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پلتفرم ایکس ۲ طرح حق اشتراک که قبلا به نام «توییتربلو» شناخته می ‌شدند را عرضه کرده است. این شرکت طرح جدید حق اشتراک «پریمیوم +» را با مبلغ ماهانه ۱۶ دلار ارائه کرد که تبلیغات در تایم لاین کاربر را حذف می کند و علاوه بر آن یک تیک آبی و ویژگی‌های دیگری برای مشترکان فراهم می‌کند.

علاوه بر آن پلتفرم اجتماعی مذکور یک طرح کم هزینه تر و پایه با حق اشتراک ماهانه ۳ دلار نیز ارائه کرده‌است.

طرح‌های حق اشتراک جدید ایکس در حالی ارائه می شود که کسب وکار تبلیغاتی پلتفرم وضعیت نامناسبی دارد و شرکت به شدت به درآمد حق اشتراک متکی است. همچنین ایکس اخیرا تست یک برنامه را آغاز کرده که طبق آن تمام کاربران برخی کشورها باید سالانه یک دلار برای دسترسی به قابلیت‌های پست محتوا و پاسخ به توییت‌ها بپردازند.

طرح «پریمیوم +» هم اکنون در نسخه وب پلتفرم ایکس فراهم است.

ایکس در پستی (توییتی) اعلام کرد کاربران این سرویس حق اشتراکی علاوه بر حذف آگهی ها، شاهد ارتقای الگوریتمی در پاسخ‌ها در مقایسه با کاربرانی خواهند بود که طرح پریمیوم ارزان‌تر را می خرند.

البته به نظر می رسد این ویژگی ها هم اکنون فقط از طریق وب سایت قابل دسترسی هستند. به این ترتیب شرکت از افزایش هزینه‌های مرتبط با فروشگاه‌های اپل و گوگل اجتناب می کند.

طرح حق اشتراک پایه ۳ دلاری مجموعه ویژگی‌های محدودتری نسبت به پریمیوم و پریمیوم + دارد و به طور خاص شامل تیک آبی یا اشتراک‌گذاری درآمد با کاربر نمی‌شود. در عوض کاربرانی که این طرح را انتخاب کنند، به قابلیت‌های اضافی ادیت توییت‌ها، ارسال پست‌های طولانی تر و دانلود ویدئوها دسترسی خواهند داشت.

همچنین این طرح پیام‌های دایرکت رمزگذاری شده را ارائه می‌کند.