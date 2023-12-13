یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، منابع خبری از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جنین و اردوگاه آن و درگیری میان مبارزان فلسطینی و نظامیان اشغالگر خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در درگیری با مبارزان مقاومت در جنین، چند نظامی این رژیم زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی منزلی را در اردوگاه جنین هدف قرار داد.

از سوی دیگر، نظامیان اشغالگر اسرائیلی طی ساعات اخیر بیش از ۱۰۰ فلسطینی را در حمله به جنین بازداشت کرده و آن‌ها را به بازداشتگاه سالم منتقل کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی بر روی پشت بام مسجدی در الجابریات در حومه اردوگاه جنین مستقرشده اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به شهرک تلفیت در جنوب نابلس بیش از ۲۵ فلسطینی را بازداشت کردند.

از سوی دیگر نهادهای فعال در زمینه اسرا اعلام کردند از آغاز جنگ در غزه در هفتم اکتبر گذشته، نظامیان اشغالگر اسرائیلی بیش از ۴۰۰۰ فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کرده اند. تنها در استان الخلیل بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی بازداشت شدند.