دیدار امیرعبداللهیان و وزیر امور خارجه اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در ژنو دیدار و گفتگو کرد.
امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، از تلاشهای اردن برای حمایت از فلسطین و توقف جنگ و ایجاد آتش بس و پایان دادن به نسلکُشی فلسطینیان تشکر کرد و با تبیین تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین و توقف حملات رژیم صهیونیستی و ارسال کمکهای انساندوستانه به غزه، بر ضرورت تلاشهای مشترک دو و چند جانبه برای پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
امیرعبداللهیان به طراحیهای شرورانه رژیم صهیونیستی برای پیشبرد طرحهای توسعه طلبانه خود و کوچاندن مردم فلسطین از غزه و کرانه غربی اشاره کرد و گفت لازم است تلاشهای گسترده برای حمایت از مردم فلسطین، تقویت پایداری آنها و ارسال گسترده کمکهای انسانی افزایش یابد.
ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن نیز از این دیدار ابراز خرسندی کرد و با اشاره به تحولات فلسطین و غزه گفت، مردم فلسطین فقط از بمباران کشته نمیشوند، بلکه از فقدان غذا و دارو و تخریب اماکن و بیمارستانها میمیرند.
وی افزود صلح جز با پایان اشغال و دستیابی مردم فلسطین به کشور مستقل خود شکل نمیگیرد.
ایمن الصفدی افزود آنچه در غزه جاری است، یک فاجعه است و علاوه بر هزاران نفر از شهدا، هزاران نفر از مردم هنوز زیر آوار هستند و این یک فاجعه است.
وزیر خارجه اردن اولویت اول تلاشهای دیپلماتیک کشورش را توقف حملات رژیم اسرائیل و هدف دوم را ارسال فوری کمکهای انساندوستانه دانست و گفت: اردن تلاشهای زیادی در این زمینه انجام داده و به تلاشهای خود ادامه خواهد داد.
وی گفت: اردن طرحهای توسعه طلبانه رژیم اسرائیل را نخواهد پذیرفت و اجازه تحقق آن را از حساب مردم فلسطین و کشورهای منطقه نخواهد داد.
در این دیدار برخی موضوعات مورد علاقه دوجانبه و منطقهای مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
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