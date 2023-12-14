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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج مطرح کرد؛

پروژه خط ویژه اتوبوس تندرو در کرج در مسیر پیشرفت

پروژه خط ویژه اتوبوس تندرو در کرج در مسیر پیشرفت

کرج - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج با اشاره به اینکه پروژه خط ویژه اتوبوس تندرو در کرج در مسیر پیشرفت قرار دارد، گفت: تاکنون بیش از یک و نیم کیلومتر جدول گذاری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزند فرشاد، اتوبوس‌های تندرو را یکی از کارآمدترین و مؤثرترین روش‌های حمل و نقل عمومی دانست و گفت: در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت ترافیکی معابر، ضرورت احداث و راه اندازی خط ویژه اتوبوس تندرو در خیابان شهید بهشتی و بلوار شهید چمران احساس می‌شد.

وی با اشاره به اینکه پروژه خط ویژه اتوبوس تندرو در کرج در مسیر پیشرفت قرار دارد، عنوان کرد: این پروژه به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر از میدان حصارک آغاز می‌شود و تا پل فردیس (پایانه شهید سلطانی) ادامه دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه مهر سال جاری آغاز و تاکنون بیش از یک و نیم کیلومتر جدول گذاری و بیش از ۵۰۰ مترمربع کف پوش اجرا شده است.

فرشاد حجم عملیات خاکبرداری و تخریب صورت گرفته در مسیر اجرای طرح مذکور را ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب عنوان کرد و افزود: حجم بتن ریزی و خاکریزی در راستای اجرای این پروژه به ترتیب ۴۰۰ و ۵۰۰ مترمکعب بوده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه مسیر ویژه اتوبوس تندرو در پایانه حصارک «ضلع جنوب»، ایستگاه آقا رضایی، ضلع شرقی تقاطع گلشهر - بهشتی، ایستگاه میانجاده و ایستگاه دهقان ویلا در حال انجام است.

کد مطلب 5966784

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