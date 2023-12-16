به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، شرکت کشتی‌رانی بین‌المللی مرسک اعلام کرد که حمل و نقل دریایی خود را از مسیر دریای سرخ متوقف کرده است.

این تصمیم مرسک پس از آن اتخاذ شد که کشتی کانتینری مرسک جبل الطارق این هفته هنگام عبور از تنگه باب المندب با حملات نیروهای یمنی روبه‌رو شد.

ارتش یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد که ابتدا به کشتی قبل از اینکه مستقیماً با موشک به آن حمله شود، هشدار داده بود.

نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما عملیاتی را علیه کشتی مرسک جبل الطارق که عازم اسراییل بود انجام داده ایم.»

تعلیق عبور شرکت مرسک از دریای سرخ بر عبور بیش از ۷۰ درصد کشتی‌های کانتینری تأثیر خواهد گذاشت و مشخص نیست که مسیر اصلی کشتیرانی در دریای سرخ چه زمانی به فعالیت عادی خود بازمی‌گردد.

پیش از این یمن اعلام کرده بود که کلیه کشتی‌ها و نفتکش‌ها به مقصد اسراییل را هدف قرار خواهد داد، هرچند ارتش یمن تاکید کرده که با دیگر کشتی‌ها به سایر مقاصد کاری نخواهد داشت و مسیر عبور برای دیگر مقاصد آزاد است.

یمن حمله و ممنوعیت عبور کشتی‌ها به مقصد اسراییل را با توجه به محاصره غزه و جنگ علیه ساکنان این باریکه عنوان کرده است.

دو روز پیش نیز، «محمد عبدالسلام»، رییس هیأت مذاکره‌کننده یمن اعلام کرد که پس از عملیات نیروهای مسلح این کشور علیه کشتی‌های صهیونیستی در دریای سرخ و دریای عرب، کشورهای تأثیرگذار با برقراری تماس با یمن بر حمایت خود از برقراری آتش‌بس در غزه تاکید کرده‌اند.

عبدالسلام اعلام کرد: این کشورها بر پایبندی خود نسبت به رساندن کمک‌های بشردوستانه به ملت فلسطین و مخالفت با گسترش درگیری تاکید کردند.

رییس هیأت مذاکره‌کننده یمن گفت: ما مواضعی که خواهان برقراری آتش‌بس و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه هستند را می‌ستاییم، اما در عین حال تاکید می‌کنیم که این مواضع باید در عمل نمود پیدا کنند.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که حمله به غزه و محاصره این باریکه متوقف نشود، موضع ما در حمایت از ملت فلسطین پایدار خواهد ماند.

جلال الرویشان معاون امور دفاعی و امنیتی نخست‌وزیر پیشبرد امور در یمن نیز روز گذشته گفته بود: در سایه تداوم جنگ و محاصره غزه، امکان ندارد که یمن از عملیات علیه دشمن صهیونیست دست بردارد.

کمی پیش‌تر نیز «الیعیزر میروم» فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان کرده بود که یمن توانسته محاصره دریایی را به این رژیم تحمیل کند. می‌روم با اشاره به حجم بالای کالاهایی که رژیم صهیونیستی از طریق دریا به داد و ستد آنان می‌پردازد، اعلام کرد: ۹۵ درصد از کالاهای داخلی و خارجی اسراییل از دریا می‌گذرند.

روز گذشته نیز، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه (سنتکام) ادعا کرد که روز ۱۳ دسامبر ناو موشک‌انداز آمریکایی در جنوب دریای سرخ به درخواست کمک یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال پاسخ مثبت داده است.

فرماندهی مرکزی نیروهایی آمریکا در منطقه بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی مدعی شد که این ناو در پاسخ به درخواست نفتکش یادشده، پهپادی که از یمن به پرواز درآمده بود را سرنگون کرده است! سنتکام ادعا کرد که در جریان این رخداد، آسیب جانی و مالی به نفتکش و پرسنل آن وارد نشده است!