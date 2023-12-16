به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی ظرفیتها و زمینههای همکاری مشترک فرهنگی در اربعین، حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با جمعی از شخصیتهای فرهنگی بصره در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
در این نشست مشترک که نماینده مواکب بصره و مدیر حوزه علمیه امام خمینی بصره و معاون دانشگاه بصره و چند تن از فعالان فرهنگی و نماینده کنسولی جمهوری اسلامی ایران در بصره حضور داشتند راههای ارتقای همکاریهای مشترک در جهت جهانی سازی اربعین و برگزاری دورههای مشترک آموزشی و مهارتی و گردهماییهای مشترک مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
مقرر شد نشستهای مشترک با گروههای مختلف فرهنگی و علمی ستاد فرهنگی اربعین و فعالان و مؤسسههای و مراکز فرهنگی و آموزشی بصره در ایران و عراق ادامه داشته باشد.
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