به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک فرهنگی در اربعین، حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با جمعی از شخصیت‌های فرهنگی بصره در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

در این نشست مشترک که نماینده مواکب بصره و مدیر حوزه علمیه امام خمینی بصره و معاون دانشگاه بصره و چند تن از فعالان فرهنگی و نماینده کنسولی جمهوری اسلامی ایران در بصره حضور داشتند راه‌های ارتقای همکاری‌های مشترک در جهت جهانی سازی اربعین و برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و مهارتی و گردهمایی‌های مشترک مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.



مقرر شد نشست‌های مشترک با گروه‌های مختلف فرهنگی و علمی ستاد فرهنگی اربعین و فعالان و مؤسسه‌های و مراکز فرهنگی و آموزشی بصره در ایران و عراق ادامه داشته باشد.