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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

برای بررسی زمینه‌های همکاری مشترک فرهنگی در اربعین برگزار شد؛

نشست رییس کمیته فرهنگی اربعین با شخصیت‌های فرهنگی بصره

نشست رییس کمیته فرهنگی اربعین با شخصیت‌های فرهنگی بصره

به منظور بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک فرهنگی در اربعین، حجت الاسلام احمدی رییس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با جمعی از شخصیت‌های فرهنگی بصره در محل کنسولگری ایران دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک فرهنگی در اربعین، حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با جمعی از شخصیت‌های فرهنگی بصره در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

در این نشست مشترک که نماینده مواکب بصره و مدیر حوزه علمیه امام خمینی بصره و معاون دانشگاه بصره و چند تن از فعالان فرهنگی و نماینده کنسولی جمهوری اسلامی ایران در بصره حضور داشتند راه‌های ارتقای همکاری‌های مشترک در جهت جهانی سازی اربعین و برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و مهارتی و گردهمایی‌های مشترک مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

مقرر شد نشست‌های مشترک با گروه‌های مختلف فرهنگی و علمی ستاد فرهنگی اربعین و فعالان و مؤسسه‌های و مراکز فرهنگی و آموزشی بصره در ایران و عراق ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5967835

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