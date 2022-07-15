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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۰

با هدف تعمیق روابط فرهنگی و علمی در اربعین صورت گرفت؛

میزبانی کمیته فرهنگی اربعین از جمعی از اساتید دانشگاه عراق

میزبانی کمیته فرهنگی اربعین از جمعی از اساتید دانشگاه عراق

جمع ۳۷ نفره از اساتید دانشگاه‌های مختلف عراق و از رشته های مختلف به دعوت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین وارد ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمع ۳۷ نفره از اساتید دانشگاه‌های مختلف عراق و از رشته‌های مختلف به دعوت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین به ایران سفر کردند.

این هیئت که با هماهنگی بنیاد بین المللی اربعین شعبه کربلا و به دعوت رسمی کمیته فرهنگی وآموزشی از روز یکشنبه وارد ایران شدند و از دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان‌های قم، تهران، مازندران و خراسان رضوی بازدید و نشست‌ها و هم اندیشی هایی در خصوص موضوعات مشترک بویژه مسائل اربعین با اساتید دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی برگزار می‌کنند.

همچنین این هیأت در تهران در جلسه هم اندیشی با مسئولان وزارت علوم و تحقیقات درباره مسائل فرهنگی و مطالعاتی و فعالیت‌های مشترک علمی اربعین بحث و گفتگو خواهند کرد.

بازدید از برخی مراکز علمی و صنعتی ایران نیز در دستور کار این هیئت طی ده روز اقامت در ایران قرار دارد.

حجه الاسلام احمد سیاحی مسئول هماهنگی و برنامه ریزی این هیئت، هدف از سفر این هیئت به جمهوری اسلامی ایران را تعمیق روابط فرهنگی و علمی و همچنین ایجاد مفاهمه در جهت ایجاد گفتمان مشترک جهانی اربعین دانست و گفت: تبادل این هیئت‌ها بین کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین و شخصیت‌ها و اساتید از کشورهای مختلف در طول سال در جریان است تا فراتر از تشکیلات رسمی، صاحب نظران در یک بستر طبیعی و از کانال‌های مردمی ارتباطات و تعاملات را داشته و با استفاده از این فرصت‌ها بتوانیم ظرفیت عظیم اربعین را فعال سازیم و به یک اربعین جهانی و به عنوان پیشران تمدن نوین اسلامی دست یابیم و به بازتولید ادبیات و پشتوانه‌های نظری این حرکت بزرگ کمک نمائیم.

کد مطلب 5538099

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