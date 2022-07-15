میزبانی کمیته فرهنگی اربعین از جمعی از اساتید دانشگاه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جمع ۳۷ نفره از اساتید دانشگاه‌های مختلف عراق و از رشته‌های مختلف به دعوت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین به ایران سفر کردند.

این هیئت که با هماهنگی بنیاد بین المللی اربعین شعبه کربلا و به دعوت رسمی کمیته فرهنگی وآموزشی از روز یکشنبه وارد ایران شدند و از دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان‌های قم، تهران، مازندران و خراسان رضوی بازدید و نشست‌ها و هم اندیشی هایی در خصوص موضوعات مشترک بویژه مسائل اربعین با اساتید دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی برگزار می‌کنند.

همچنین این هیأت در تهران در جلسه هم اندیشی با مسئولان وزارت علوم و تحقیقات درباره مسائل فرهنگی و مطالعاتی و فعالیت‌های مشترک علمی اربعین بحث و گفتگو خواهند کرد.

بازدید از برخی مراکز علمی و صنعتی ایران نیز در دستور کار این هیئت طی ده روز اقامت در ایران قرار دارد.

حجه الاسلام احمد سیاحی مسئول هماهنگی و برنامه ریزی این هیئت، هدف از سفر این هیئت به جمهوری اسلامی ایران را تعمیق روابط فرهنگی و علمی و همچنین ایجاد مفاهمه در جهت ایجاد گفتمان مشترک جهانی اربعین دانست و گفت: تبادل این هیئت‌ها بین کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین و شخصیت‌ها و اساتید از کشورهای مختلف در طول سال در جریان است تا فراتر از تشکیلات رسمی، صاحب نظران در یک بستر طبیعی و از کانال‌های مردمی ارتباطات و تعاملات را داشته و با استفاده از این فرصت‌ها بتوانیم ظرفیت عظیم اربعین را فعال سازیم و به یک اربعین جهانی و به عنوان پیشران تمدن نوین اسلامی دست یابیم و به بازتولید ادبیات و پشتوانه‌های نظری این حرکت بزرگ کمک نمائیم.