همه چیز درباره سهام عدالت/ازشایعه ثبت نامی جدید تاتعداد سهامداران

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قاسمی صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت نهم و دهم تصمیم گرفته شد که بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شود که اکنون با نام سهام عدالت می‌شناسیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۴۹ شرکت دولتی پشتوانه سهام عدالت است که ۳۶ مورد آن بورسی و ۱۳ مورد از این شرکت‌ها غیر بورسی است.

۶۶۷ هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی سهام عدالت دارند

قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر در کل کشور ۴۹ میلیون نفر سهام دار سهام عدالت هستند، گفت: این آمار در خراسان جنوبی ۶۶۷ هزار و ۴۰۹ نفر یعنی حدود ۸۴ درصد جمعیت استان می‌رسد که رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به اینکه مرحله جدید پرداخت سود سهام عدالت از ۲۳ آذرماه آغاز شده و تا شب یلدا ادامه دارد، یادآور شد: برخی از هم استانی‌هایی که هنوز تا سود برای آنان پرداخت نشده است منتظر بماند چرا که احتمال پرداخت تا شب اول دی ماه وجود دارد.

چرایی عدم پرداخت سود به حساب برخی سهامداران

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان جنوبی در پاسخ به این سوال که چرا برای برخی از سهام داران سود واریز نمی‌شود، گفت: یکی از مهمترین دلایل این است که شماره شبای این سهام داران اشکال دارد و یا وارد نکرده‌اند.

قاسمی تأکید کرد: این دسته از هم استانی‌ها باید با مراجعه به سامانه سجام و یا سامانه سهام عدالت نسبت به اصلاح و یا وارد کردن شماره شبای حساب خود حدأکثر تا پایان سال اقدام کنند.

وی اظهار کرد: برخی از هم استانی‌های عزیز شماره حساب موسسات مالی – اعتباری را اعلام کرده بودند که آن موسسات اکنون با برخی از بانک‌ها ادغام شده و این موضوع شماره شباهای آنان را دچار اشکال کرده که این نکته را نیز باید مد نظر داشت.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان جنوبی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اگر پدر و فرزندی و یا مادر و فرزندی و… شماره حساب مشترکی داشته‌اند و اکنون فرزند به ۱۸ سال رسیده است برای دریافت سود سهام عدالت باید حساب مجزایی داشته باشد.

مراقب کلاهبرداری‌ها باشید

قاسمی بیان کرد: اعلام شماره حساب‌های راکد، حساب‌های بلند مدت، حساب‌های مسدودی و حساب‌های ارزی برای دریافت سود از دیگر مواردی است که موجب می‌شود سود سهام عدالت برای سهام داران واریز نشود.

وی با تأکید بر اینکه از اواخر سال ۸۹ هیچ‌گونه ثبت نامی جدید برای سهام عدالت انجام نشده است، یادآور شد: مردم فریب برخی از کلاهبرداری‌ها با عنوان ثبت نام سهام عدالت برای فرزند تازه متولد شده و … را نخورند چرا که هرگونه تصمیم در این زمینه توسط رسانه‌های رسمی اعلام می‌شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امکان فروش سهام عدالت وجود ندارد، گفت: وراث متوفیان برای انتقال سهام عدالت به باید حتماً انحصار وراثت انجام دهند.

قاسمی افزود: مرحله بعدی پرداخت سود سهام عدالت اواخر اسفندماه خواهد بود.