نماینده فلسطین خواستار محاکمه نتانیاهو در دادگاه لاهه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد اعلام کرد که رژیم اشغالگر قدس محلههای نوار غزه را به صورت کامل تخریب کرده و هزاران غیرنظامی را به خاک و خون کشیده است.
وی ابراز داشت که هدف اشغالگران از این تخریب و ویرانی، مهاجرت دادن اجباری ملت فلسطین است، در حال حاضر یک میلیون کودک فلسطینی با حکم اعدام مواجه هستند، چرا که در معرض حملات وحشیانه و کورکورانه جنگندههای رژیم صهیونیستی قرار دارند.
منصور از جامعه جهانی خواست تا به تعهدات اخلاقی و قانونی خود در قبال توقف جنایتهای زشت اشغالگران صهیونیست و نجات جان مردم غزه عمل کنند.
این مقام فلسینی تاکید کرد: کودکان فلسطینی یا کشته میشوند و یا یتیم میشوند، سران تلآویو با فلسطینیان مانند حیوانات رفتار میکنند و چطور ممکن است کسی این موضوع را تحمل کند؟
وی ادامه داد: همه خواستار آتشبس فوری در غزه است و ۱۵۷ دولت جهان به پیشنویس این آتشبس رای مثبت دادهاند، در حالی که تنها ۱۰ دولت با آن مخالفت کردهاند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اخلاق و انسانیت خواستار آتش بس در غزه شد، اما رژیم صهیونیستی اهمیتی به این مصوبه نمیدهد.
ریاض منصور تصریح کرد که باید تحرک جمعی و قاطع برای اجرای مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در جهت آتشبس در نوار غزه به وجود بیاید.
وی هدف متجاوزان را ملت فلسطین دانست و تاکید کرد که این ملت همچنان حاضر است و هر اندازه که جنایتهای اشغالگران بیشتر باشد، تعهد آنها به سرزمینشان بیشتر میشود.
وی خاطرنشان کرد که جای بنیامین نتانیاهو در دادگاه لاهه است، نه اینکه در حاکمیت صهیونیستها باشد، شکی نیست که اتفاقاتی که در غزه رخ میدهد جنایتهای جنگی و ضد انسانی و نسل کشی است و تلآویو باید این نسلکشی ملت فلسطین و کودکان فلسطینی را متوقف کند.
