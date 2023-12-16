به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س) ۴۴ چایخانه توسط اداره کل فرهنگی شهرداری تهران در میادین و تقاطعهای مهم پایتخت به نام حضرت زهرا (س) برپا شده است.
این چایخانهها با المانی شبیه به چایخانههای حرم امام رضا (علیه السلام) ساخته شده و در آن ویژه برنامههای سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) برگزار میشود.
اسامی چایخانههای اصلی مستقر در میادین اصلی شهر بهشرح زیر است:
میدان تجریش، میدان صنعت، میدان ونک، فلکه دوم تهرانپارس، میدان پونک، میدان ولیعصر (عج)، میدان المپیک، میدان سپاه، میدان نبوت، میدان آزادی، میدان جمهوری، چهارراه ولیعصر (عج)، میدان شهدا، میدان اطلاعات، میدان شهید آیت الله سعیدی، میدان شیرازی (شهید بیدی)، میدان بازار دوم نازی آباد، میدان ابوذر، میدان معلم (منطقه ۲۰)، میدان مادر، میدان معلم (منطقه ۱۸)، میدان کمال الملک، دریاچه شهدای خلیج فارس ورودی میعاد، قدمگاه صالحیه، فلکه اول صادقیه، میدان اختیاریه خیابان شریعتی، میدان ملت، میدان صادقیه، میدان انقلاب، میدان فلسطین، میدان شهید قندی (سهروردی شمالی)، میدان رسالت، میدان استاد معین، میدان بریانک، میدان منیریه، میدان خراسان، فلکه چایچی، میدان ۱۳ آبان، بوستان والفجر، میدان عاشوری (خزانه شهید بخارایی)، امامزاده حسن (ع)، میدان شادآباد، سه راه شریعتی، میدان امام هادی (ع) و میدان جهاد چیتگر شمالی.
چایخانههای حضرت زهرا (س) همزمان با ایام فاطمیه، تا روز یکشنبه ۲۶ آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به کار خود ادامه داده و از عزاداران فاطمی پذیرایی میکنند.
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