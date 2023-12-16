به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که حزب الله لبنان همواره ما را با انواع جدیدی از مهمات استفاده شده در حملات موشکی غافلگیر می‌کند و هیچ شب و روزی در شمال سرزمین‌های اشغالی نمی‌گذرد که انفجاری در آنجا رخ ندهد، تا جایی که زندگی در این مناطق بسیار مشکل شده است.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین گزارش دادند که حزب الله تنها به سمت مناطق کریات شمونه و اطراف آن دست کم ۱۰ موشک شلیک کرده است.

خبرنگار مسائل خارجی سرزمین‌های اشغالی در شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز گذشته از افزایش نارضایتی میان شهرک نشینان ساکن مناطق شمالی خبر داده و گفت که آنها بیش از دو ماه است که منازل خود را ترک کرده‌اند. این خبرنگار صهیونیست تاکید کرد که شهرک نشینان اعلام کرده‌اند که اگر عملیات نظامی گسترده‌ای برای دور کردن حزب الله در مرزهای سرزمین‌های اشغالی صورت نگیرد، به منازل خود باز نخواهند کرد.

در همین راستا شبکه المیادین گزارش داد که حزب الله لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ حمله ضد مواضع صهیونیستی در حمایت از ملت غزه و پایداری ملت فلسطین انجام داده است.

بر اساس این گزارش، حزب‌الله مواضع استقرار ارتش رژیم صهیونیستی در بخش‌های شرقی و غربی مرز لبنان را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش موقعیت بیاض بلیدا یکی از مناطقی است که حزب‌الله آن را هدف قرار داده است. پادگان صهیونیستی رامیم و مناطق استقرار نظامیان و خودروهای ارتش دراطراف آن از دیگر مناطقی بود که هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای نیروهای مقاومت قرار گرفت و تعدادی از نیروهای دشمن در نتیجه این حملات کشته یا زخمی شدند.

در مناطق غربی مرزها نیز حزب‌الله لبنان نظامیان رژیم صهیونیستی را در هنگام ورود به مقر فرماندهی یگان جاسوسی این رژیم در پادگان میتات هدف قرار دادند که تعدادی از نظامیان صهیونیست در این حمله کشته یا زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش منطقه الجرداح نیز با موشک‌های برکان هدف حمله قرار گرفت. موقعیت الراهب از دیگر مناطق صهیونیستی بود که با موشک برکان هدف حمله قرار گرفت. نیروهای مقاومت همچنین نظامیان پیاده دشمن صهیونیستی را در شرق موقعیت حانیتا مورد اصابت مستقیم تسلیحات خود قرار دادند.