فروش سینمای ایران در هفته سوم آذر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه سینماشهر، فروش سینمای ایران از ابتدای آذر تا ۲۴ این ماه به بیش از ۱۲۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید که جمعه ۲۴ آذر با فروش بیش از ۹ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان، پرفروش‌ترین روز این ماه محسوب می‌شود. همچنین سه‌شنبه، ۲۱ آذر با ۲۶۳ هزار و ۱۱۰ نفر، پرمخاطب‌ترین روز هفته گذشته و این ماه بوده است.

در هفته گذشته به ترتیب، فیلم‌های «هتل» بیش از ۱۲ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان، «ویلای ساحلی» بیش از ۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان، «ورود و خروج ممنوع» بیش از ۳ میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان، «فسیل» بیش از ۲ میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان، «بچه زرنگ» بیش از ۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان، «جوجه تیغی» بیش از یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، «مسافری از گانورا» بیش از ۷۴۵ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان و «نارگیل ۲» ۶۳۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان فروش داشتند.

فیلم‌های «حدود ۸ صبح» بیش از ۵۳۳ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان، «گیج‌گاه» بیش از ۴۳۲ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان، «عامه‌پسند» با فروش ۳۹۳ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان، «سلفی با رستم» با فروش بیش از ۳۷۸ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان، «ضد» با فروش ۳۳۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، «شهر هرت» با فروش ۳۰۴ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان و «جنگل پرتقال» با فروش بیش از ۱۲۱ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان به ترتیب در رتبه نهم تا پانزدهم جدول فروش هفته گذشته جای گرفتند.