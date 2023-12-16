فرهاد مجیدی حریف تیم سابقش نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «الاتحاد کلبا» در هفته یازدهم لیگ برتر امارات امروز شنبه میهمان تیم «الوصل» بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم الوصل به پایان رسید.

برای الوصل در این مسابقه «نیکولاس خیمنز »(۳۱) و «لیما» (۷۱) گلزنی کردند و تک گل الاتحاد کلبا را «گوستا وو»(۸۰) به ثمر رساند.

فرهاد مجیدی که هدایت تیم فوتبال الاتحاد کلبا را بر عهده دارد در این مسابقه رو در روی تیم سابقش قرار گرفته بود اما نتوانست موفق به کسب امتیاز شود. مجیدی در دوران بازیگری خود ۶ سال پیراهن الوصل را بر تن کرد.

مهدی قایدی لژیونر ایرانی الاتحاد کلبا هم در این مسابقه از ابتدا در ترکیب تیم حضور داشت و ۹۰ دقیقه بازی کرد.

تیم الوصل با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد و الاتحاد کلبا هم با ۱۲ امتیاز در جایگاه دهم قرار گرفت.