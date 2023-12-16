  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

فرهاد مجیدی حریف تیم سابقش نشد

فرهاد مجیدی حریف تیم سابقش نشد

تیم فوتبال الاتحاد کلبا با هدایت فرهاد مجیدی در هفته یازدهم لیگ برتر امارات برابر تیم صدرنشین الوصل تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «الاتحاد کلبا» در هفته یازدهم لیگ برتر امارات امروز شنبه میهمان تیم «الوصل» بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم الوصل به پایان رسید.

برای الوصل در این مسابقه «نیکولاس خیمنز »(۳۱) و «لیما» (۷۱) گلزنی کردند و تک گل الاتحاد کلبا را «گوستا وو»(۸۰) به ثمر رساند.

فرهاد مجیدی که هدایت تیم فوتبال الاتحاد کلبا را بر عهده دارد در این مسابقه رو در روی تیم سابقش قرار گرفته بود اما نتوانست موفق به کسب امتیاز شود. مجیدی در دوران بازیگری خود ۶ سال پیراهن الوصل را بر تن کرد.

مهدی قایدی لژیونر ایرانی الاتحاد کلبا هم در این مسابقه از ابتدا در ترکیب تیم حضور داشت و ۹۰ دقیقه بازی کرد.

تیم الوصل با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد و الاتحاد کلبا هم با ۱۲ امتیاز در جایگاه دهم قرار گرفت.

کد مطلب 5968468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها