به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و گل گهر سیرجان از هفته پنجم لیگ برتر چهارشنبه ۲۲ آذرماه در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم گل گهر سیرجان با تک گل علیرضا کوشکی پیروز میدان شد.

پس از این دیدار عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نشست خبری اعلام کرد از سمت خود استعفا کرده است.

باشگاه صنعت نفت آبادان با توجه به استعفای سرمربی این تیم در بیانیه‌ای اعلام کرد: اعضای هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت در ۲۴ ساعت گذشته رایزنی با آقای عبداله ویسی را به منظور جلب رضایت ایشان برای ادامه همکاری با تیم فوتبال این مجموعه شروع کردند.

در پایان این مذاکرات سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت به حرمت مردم عزیز آبادان، «مشروط به پذیرش استعفا در نیم فصل مسابقات لیگ برتر، در ۳ بازی پیش‌روی تیم، بر روی نیمکت زردپوشان آبادانی می‌نشیند.»

مشکلات باشگاه ادامه دار باشد تغییر کادر فنی بیهوده است

در همین راستا محمدحسین رحمانی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر تیم فوتبال صنعت نفت با موضوع جدایی ویسی از این تیم مواجه است و دیگر برای نیم فصل دوم این مربی را در جمع خود نخواهیم داشت. طبق صبحت‌هایی که انجام دادیم از ویسی خواستیم تا پایان نیم فصل اول در نفت بماند تا جانشین خوبی برای او انتخاب کنیم. چرا که باید مشکلات باشگاه را به صورت مفصل بررسی کنیم. اگر مربی جدید هم بیاید مشکلات ادامه دار باشد عملاً مشکلی حل نخواهد شد.

وی افزود: ویسی هرچند در نیم فصل از تیم فوتبال صنعت نفت جدا خواهد شد اما ما یک جلسه‌ای با او برای بررسی مشکلات این باشگاه برگزار خواهیم کرد چرا که برخی از مشکلات ساختاری و مربوط به باشگاه است که باید بررسی کنیم و برطرف کنیم. اگر با همین مشکلات وجود داشته باشد سرمربی بعدی هم دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند کاری که می‌خواهد را عملی کند.

گزینه‌های خارجی و ایرانی روی میز صنعت نفت

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان در خصوص گزینه‌های این باشگاه برای هدایت این تیم در نیم فصل دوم عنوان کرد: گزینه‌هایی را در نظر داریم اما با توجه به اینکه در جلسات هیأت مدیره باشگاه به جمع بندی نرسیدیم نمی‌توانم در این خصوص حرفی بزنم. باید گزینه‌های خارجی و ایرانی مد نظر را بررسی کنیم و طبق یک چارچوب گزینه اصلی را انتخاب کنیم.

حساسیت انتخاب سرمربی برای نیم فصل دوم

رحمانی در پایان خاطر نشان کرد: انتخاب سرمربی برای نیم فصل از حساسیت خاص خود برخوردار است چرا که هر کسی را که انتخاب کنیم باید با همین بازیکنان کار را ادامه دهد. بر همین اساس باید در انتخاب خود دقت لازم را داشته باشیم. امیدوارم با همکارانم در باشگاه گزینه‌ای را انتخاب کنیم که بتوانیم در نیم فصل دوم بازی‌های خوبی را انجام دهیم و شرایط خود در جدول را بهتر کنیم.