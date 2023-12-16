اجرای طرح شهید جعفری برای تحول در آموزش و پرورش کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی طرح شهید محمد سعید جعفری با محوریت ارتقای فعالیت‌های تربیتی آموزش و پرورش که با حضور مشاور امور تربیتی استاندار و مدیران مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی طی این ۴۴ سال با وجود حجم بسیار گسترده و شبانه روزی بمباران تبلیغاتی مخرب دنیای استکبار، در حوزه تعلیم و تربیت دست‌آوردهای بزرگی داشته است.

وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ایرانی در یک فضای ساده و سنتی و به دور از ابزارهای تبلیغی پیچیده امروزی زندگی می‌کرد ولی جمهوری اسلامی توانسته در عصر شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های متنوع ماهواره‌ای و موبایل‌های هوشمند، انسان‌هایی در تراز دینی قابل قبول تربیت کند و این موفقیت بسیار بزرگ و تحسین برانگیزی است.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه این موفقیت‌ها نباید باعث سستی و بی خیالی افراد بشود در ادامه خاطرنشان کرد: ایران اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت در یک جنگ و تقابل بسیار جدی با دنیای استکبار قرار دارد و دانش آموزان یکی از کانون‌های هدف تبلیغاتی دشمن هستند.

وی افزود: خوشبختانه امروز به برکت دولت مردمی و انقلابی دکتر رئیسی عرصه برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت در تراز حکومت اسلامی کاملاً مهیا است.

استاندار تاکید کرد: اگر امروز از فضای آموزشی غفلت کنیم ۱۰ سال دیگر در زمینه نیروی انسانی جهادی و انقلابی دچار مشکلات جدی خواهیم شد.

صحرایی در ادامه عنوان کرد: طرح شهید محمدسعید جعفری یک طرح تحول آفرین برای آموزش و پرورش استان است و باید به صورت جدی، جهادی و پیگیرانه اجرایی شود.

وی گفت: برای اجرای این برنامه نیازمند مدیرانی دغدغه مند، دلسوز و جهادی و با دانش هستیم.

استاندار کرمانشاه به امکانات قابل توجه رفاهی، تفریحی و خدماتی ادارات و سازمان‌های استان اشاره کرد و گفت: نظام اداری و مدیریتی استان باید با تمام توان و امکانات موجود به کمک آموزش و پرورش بیاید زیرا این مجموعه به تنهایی قادر به اجرای این برنامه نیست.

وی گفت: محتوا و روش در این طرح باید ساده، روان، ارزان و قابل دسترس، فراگیر و قابل توسعه به دیگر شهرستان‌های استان باشد و متناسب با نیاز هر حوزه، قابل به روزرسانی باشد.

صحرایی برگزاری اردوهای علمی، ورزشی، تفریحی و زیارتی دانش آموزی داخل استانی و کشوری را یکی از بخش‌های مهم طرح شهید جعفری معرفی کرد و گفت: در گذشته اردوهای دانش آموزی در قالب فوق برنامه و یا برنامه‌های تفننی برگزار می‌شد ولی اردو در نظام تربیتی برای ما از یک نقشی محوری و اثرگذار برخوردار است‌.

وی بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در این طرح تاکید کرد و گفت: دانشگاه‌های مختلف استان، مجموعه‌های بسیار جذاب و اثرگذاری برای برگزاری اردوهای دانش آموزی هستند و این عزیزان می‌توانند با هماهنگی از امکانات زمین ورزشی، سالن همایش‌ها و فضاهای علمی و آموزشی این دانشگاه‌ها بهره بگیرند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: همچنین بازدید از کارخانه‌های بزرگ صنعتی و دیدار با کارآفرینان موفق می‌تواند به تعالی فکر و اندیشه دانش آموزان و انتخاب مسیر صحیح کمک کند.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط تهاجم فرهنگی گسترده استکبار جهانی و وقوع یک زلزله تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند، مشارکت پررنگ و اثرگذار گروهای جهادی و حوزه‌های علمیه در این اردوهای دانش آموزی می‌تواند به بی اثر کردن این هجمه‌ها و ترویج فرهنگ اسلامی و انقلابی و ترویج الگوی کار جهادی و عالمانه بسیار کمک کند.

صحرایی همچنین گفت: در طول اجرای این طرح می‌توان استعداد دانش آموزان در حوزه‌های مختلف شناسایی کرد و برای پرورش این استعدادها برنامه ریزی کرد.