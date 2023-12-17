مقابله پدافند ارتش سوریه با حمله رژیم صهیونیستی به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های سوری اعلام کردند رژیم صهیونیستی اهدافی را در حومه دمشق مورد حمله قرار داده است.

تلویزیون سوریه در این ارتباط اعلام کرد که متجاوزان اسراییلی اطراف دمشق را هدف قرار دادند، اگرچه پدافند هوایی ارتش سوریه با موشک‌های متجاوز مقابله و تعدادی از آنها را ساقط کرده است.

خبرنگار المیادین نیز اعلام کرد که صداهای انفجار در حومه دمشق شنیده شده است.

حملات علیه اهدافی در حومه شهر دمشق از سوی رژیم صهیونیستی همزمان با تشدید دوباره بمباران نوار غزه صورت گرفته است.

در عین حال حملات علیه باریکه غزه با واکنش دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه روبرو شده و منابع خبری در سوریه اعلام کردند که گروه «مقاومت اسلامی عراق» پایگاه نظامی آمریکا در الشدادی در جنوب استان الحسکه واقع در شمال شرق سوریه را با موشک هدف قرار داد.

به گفته این منابع، تأسیسات نظامی آمریکا واقع در نزدیکی میدان نفتی الجبصه با چندین راکت گلوله باران شد و در جریان این حمله، چندین انفجار در این پایگاه نظامی متعلق به نیروهای آمریکایی رخ داد.

خبرنگار شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که پس از حملات اخیر به پایگاه‌های آمریکا در میدان نفتی «العمر» و میدان گازی «کونیکو» در شرق سوریه، تعداد حملات به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق از ۱۷ اکتبر به ۱۰۰ مورد رسیده است.

خبرنگار المیادین در بغداد روز شنبه از هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های المالکیه و میدان گازی کونیکو در شمال شرق سوریه خبر داد و همچنین اشاره کرد که نیروهای آمریکایی در پایگاه میدان نفتی العمر در دیر الزور هم هدف قرار گرفتند.

همچنین مقاومت اسلامی عراق پیشتر اعلام کرده بود که با استفاده از ده‌ها موشک و پهپاد در یک روز ۱۱ عملیات علیه پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه انجام داده است.

از سوی دیگر، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که سرعت حملات علیه ارتش آمریکا در عراق و سوریه در هفته‌های اخیر ۴۵ درصد افزایش یافته است.

مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده است که پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق را به دلیل نقش اصلی آمریکایی‌ها در جنگ غزه، هدف مشروع می‌داند.

جنگ در غزه در حالی ادامه دارد که همچنان نبرد سنگینی میان مبارزان مقاومت و نظامیان صهیونیست در چندین محور ادامه دارد و نیروهای مقاومت چند افسر و نظامی دیگر اشغالگران را به خاک افکندند.

رژیم صهیونیستی که به دلیل افزایش نارضایتی‌های داخلی و شکاف عمیق میان احزاب آن تا پیش از عملیات «طوفان الاقصی» در حال فروپاشی از درون بود، به خاطر جلوگیری از موج اعتراضات به سیاست‌های کابینه تندرو و افراطی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم، طی این چند روز و پس از عملیات نیروهای مقاومت و شکست سخت و باور نکردنی ارتش و تلفات بسیار بالای خود، آمار کشته شدگان را به صورت تدریجی و قطره چکانی اعلام می‌کند.

روز یکشنبه نیز ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت و زخمی شدن شماری دیگر از نظامیان خود در جریان جنگ غزه خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت یک افسر و نظامی و زخمی شدن دو افسر و سه نظامی خود اذعان کرد و حال سه نظامی مجروح را نیز وخیم اعلام کرد.

نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی نشست خبری مسؤولان وزارت بهداشت نوار غزه در محوطه بیمارستان ویران‌شده «کمال عدوان» در شمال نوار غزه را گلوله‌باران کردند.