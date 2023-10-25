به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که جنگنده‌هایش در اوایل بامداد چهارشنبه به زیرساخت‌های ارتش سوریه و خمپاره‌اندازها در این کشورر حمله کردند. ارتش رژیم صهیونیستی این حملات را پاسخی به پرتاب موشک از سوریه به سمت اسرائیل توصیف کرد.

ارتش صهیونیستی اعلام کرد که دو پرتابگر موشک از سوریه را شناسایی کرده و آن‌ها را مورد هدف قرار داده است. گفته شده این موشک‌ها اواخر روز سه‌شنبه در مناطق باز فلسطین اشغالی فرود آمده بود.

ارتش صهیونیستی در بیانیه‌ای گفت: جنگنده‌های نظامی اسرائیل زیرساخت‌های نظامی و خمپاره‌اندازهای ارتش سوریه را هدف قرار دادند.

صهیونیست‌ها جزییات بیشتری از این عملیات را ارایه نکردند.

هنوز هیچ اظهارنظری از سوی سوریه منتشر نشده است.

این حملات از سوی ارتش رژیم صهیونیستی علیه سوریه در حالی انجام شده که مقاومت عراق از چند روز پیش پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی را در سوریه نیز هدف قرار می‌دهد. پایگاه التنف در شرق سوریه و پایگاه آمریکایی در میدان گازی کونیکو در شمال شرق سوریه از جمله مقرهایی است که طی این روزها از سوی مقاومت عراق هدف حمله پهپادی یا راکتی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که از چند روز پیش گروه‌های مقاومت عراقی در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بمباران مناطق مسکونی و کشتار غیرنظامیان فلسطینی و در حمایت از مقاومت فلسطین، برای مقابله با صهیونیست‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. طی چند روز اخیر مقاومت اسلامی عراق بارها مواضع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه الحریر در شمال عراق و پایگاه عین الاسد در غرب این کشور را هدف حملات پهپادی و راکتی قرار داده است.

روز گذشته نیز پایگاه آمریکایی «عین‌الاسد» در عراق از سوی مقاومت اسلامی عراق موشک‌باران شد. مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای مسئولیت این عملیات را به عهده گرفت و تصریح کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی عراق شامگاه امروز پایگاه اشغالگران آمریکایی در غرب عراق را موشک‌باران کردند و اهداف خود در این پایگاه را به صورت مستقیم مورد هدف قرار دادند.