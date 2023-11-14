حمله موشکی به جولان اشغالی از خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که حمله موشکی از خاک سوریه جولان اشغالی را هدف قرار داده است.

در این زمینه، دیده‌بان سوریه از شنیدن صدای دو انفجار در جولان اشغالی سوریه همزمان با هشدار در حومه غربی درعا خبر داد.

جزئیات بیشتری از این خبر و گزارش‌ها درباره تلفات و آسیب‌های این حمله منتشر نشده است.

ساعاتی پیش از این نیز، صدای چندین انفجار در یکی از پایگاه‌های نظامیان اشغالگر آمریکایی در سوریه به گوش رسیده است.

منابع خبری اعلام کردند که پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در میدان گازی کونیکو واقع در حومه شمالی دیرالزور سوریه با ۷ موشک هدف قرار داده شده است.

این منابع اعلام کردند که این موشک‌ها به اهداف خود اصابت کرده‌اند و در نتیجه این اتفاق صدای چندین انفجار در منطقه به گوش رسیده است.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به جنایات دشمن صهیونیستی در غزه مبارزان مقاومت، پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی کونیکو در سوریه را هدف قرار دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: پایگاه اشغالگران آمریکایی در کونیکو با چندین موشک مورد حمله قرار گرفت. این موشک‌ها به صورت مستقیم به اهداف خود برخورد کردند.

گفتنی است منابع خبری دیروز نیز از شنیده شدن صدای انفجار در داخل پایگاه آمریکایی العمر در دیرالزور واقع در شرق سوریه خبر دادند. این حمله، پنجمین حمله به این پایگاه طی ۲۴ ساعت گذشته بود. این منابع تصریح کردند که انفجارهایی که در این منطقه به گوش رسیده ناشی از پرتاب ۶ موشک به سوی این پایگاه بوده اما حجم خسارات و تلفات آن اعلام نشده است.

گروه‌های مقاومت صبح امروز نیز پایگاه نظامیان آمریکایی در روستای الخضراء را هدف حملات پهپادی خود قرار دادند. دیشب نیز حملات مشابهی به فرودگاه پایگاه نظامی آمریکایی «خراب الجیر» در حومه حسکه انجام شد.

مقاومت اسلامی عراق طی هفته‌های اخیر اقدام به حملات گسترده پهپادی و موشکی علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه کرده است. ابو آلاء الولائی دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء پیش از این اعلام کرده بود که عملیات مقاومت تنها بعد از توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه متوقف خواهد شد.