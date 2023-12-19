تشریح جزییات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری ششمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا با اشاره به تشدید و استمرار آلودگی و پایداری هوا و در معرض خطر قرار گرفتن شهروندان، بر اساس مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا، فعالیت آموزشی همه مقاطع تحصیلی در استان تهران غیر از فیروزکوه در دو نوبت صبح و عصر تا پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعطیلی مهدهای کودک طی این مدت ادامه داد: همه مقاطع تحصیلی، مدارس استثنایی در دو نوبت صبح و عصر نیز غیرحضوری است، همچنین پلیس راهور تهران بزرگ و پلیس راهور شرق و پلیس راهور غرب تهران، از تردد شبانه خودروهای گازوئیلی سنگین که آلایندگی قابل رؤیت دارند، جلوگیری کند.

غراوی ادامه داد: مجوزهای طرح ترافیک توسط شهرداری تهران در این بازه زمانی صادر نمی‌شود.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه فعالیت کارخانجات شن و ماسه از امروز تا پایان روز پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه ممنوع است، خاطرنشان کرد: طبق این مصوبات توصیه می‌گردد گروه‌های حساس (کودکان، افراد سالمند، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و …) از تردد در فضای باز خودداری کنند و هرگونه فعالیت ورزشی اعم از انفرادی و همگانی در محیط باز ممنوع است.

غراوی سپس گفت: پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اعم از اورژانس و هلال احمر در مناطق پرتردد شهر، جانمایی گردند و شهرداری‌ها و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، نسبت به جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها در پایانه‌های مسافربری، اقدام نماید.

وی عنوان کرد: سازمان صدا و سیما، رسانه‌ها و روابط عمومی کلیه دستگاه‌های اجرایی، نسبت به اطلاع رسانی لازم، توصیه‌ها و جلب همکاری و مشارکت عمومی در خصوص پرهیز از اقدامات منجر به آلودگی هوا، رعایت نکات بهداشتی ویژه شرایط اضطرار آلودگی هوا و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و پرهیز از سفرهای غیر ضروری و نظایر آن، اقدام نماید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران تصریح کرد: استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط آحاد مردم و به ویژه گروه‌های حساس (کودکان، افراد سالمند، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و …)، شاغلین پلیس راهور و شهرداری‌ها و… که بیشترین مواجهه با آلودگی هوا و حضور در فضای باز دارند، ضرورت دارد.

غراوی اظهار داشت: پلیس راهور تهران بزرگ، نسبت به جلوگیری از تردد کلیه موتور سیکلت‌ها، خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و همچنین وسایل نقلیه دودزا دارای معاینه فنی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی افزود: ممنوعیت مصرف نفت کوره و مازوت در کلیه واحدهای نیروگاهی، صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی استان، کماکان ادامه یابد و شرکت گاز استان، نسبت به تداوم تأمین سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها و سایر واحدهای متصل به شبکه گاز رسانی که فعالیت آنها در این شرایط ضروری است، اقدام نماید.

معاون استاندار ادامه داد: تردد شبانه کلیه خودروهای گازوئیلی سنگین به استثنای میکسرهای حمل بتن در محدوده کامیون ممنوع شهر تهران ممنوع است.

غراوی همچنین گفت: شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های استان، و شهرداران مناطق شهر تهران جهت جلوگیری از پسماند سوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان، نظارت ویژه اعمال نموده و با جدیت با افراد خاطی برخورد نمایند، همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان، نسبت به تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای آلاینده و همچنین سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، اقدام نماید.