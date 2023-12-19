به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و نساجی مازندران در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۲۸ آذرماه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۴ بر صفر استقلال به پایان رسید. آرمین سهرابیان (۴۲)، امیرمهدی جان ملکی (۶۲)( گل به خودی)، آرمان رمضانی (۶۵) و سید ابوالفضل جلالی (۶۸) گلزنان این دیدار بودند.

امیر محمد هوشمند و محمود قائدرحمتی از تیم فوتبال نساجی و کوین یامگا و مهرداد محمدی از تیم فوتبال استقلال توسط بیژن حیدری با کارت زرد جریمه شدند.

ترکیب استقلال تهران و نساجی

جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال در این دیدار از سید حسین حسینی، روزبه چشمی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی (۷۳- جعفر سلمانی)، کوین یامگا (۸۳- سامان تورانیان)، زبیر نیک‌نفس (۴۶- سعید مهری)، مهدی مهدی‌پور، آرش رضاوند، پیمان بابایی (۴۶- مهرداد محمدی) و گوستاوو بلانکو استفاده کرد.

کادر فنی تیم فوتبال نساجی مازندران هم رشید مظاهری، وحید محمدزاده (۴۶- امیر مهدی جان ملکی)، امیرمحمد هوشمند، احسان حسینی، مرصاد سیفی، صابر حردانی(۷۱- آریا برزگر)، اسماعیل بابایی (۷۱- محمدرضا ترابی)، محمود قائدرحمتی، فرشید اسماعیلی، نونو دلگادو، محمدرضا آزادی را مقابل استقلال به میدان فرستاد.

برتری استقلال در نیمه اول با گلزنی مدافع پیش تاخته

بازی در آزادی در حالی برگزار شد که دو تیم بازیکنان و نیمکت استقلالی داشتند و همین موضوع جدال دو تیم را جذاب‌تر می‌کرد. نیمه اول این دیدار پایاپای بین دو تیم دنبال می‌شد و بیشتر توپ در میانه میدان و در اختیار بازیکنان استقلال بود همین موضوع باعث شد دو تیم موقعیت‌های اندکی برای رسیدن به گل داشته باشند. روند بازی آرام پیگیری می‌شد تا اینکه صالح حردانی در دقیقه ۳۷ با یک ارسال دقیق بلانکو را صاحب موقعیت کرد که ضربه سر این بازیکن از کنار دروازه نساجی به بیرون رفت.

بعد از این فرصت دقیقه ۴۲ بود که آرمین سهرابیان مدافع پیش تاخته آبی‌های پایتخت ارسال زیبای ابوالفضل جلالی را به تور دروازه نساجی مازندران چسباند تا استقلال یک بر صفر از حریف خود در خانه پیش بیافتد. شاگردان نکونام پس از گل اول خود عقب نشستند که همین موضوع باعث تا نساجی فشار خود روی دروازه استقلال را زیاد کند تا گل تساوی را به ثمر برساند اما دفاع منسجم استقلال اجازه این کار را به آنها نداد.

آتش بازی شاگردان نکونام در نیمه دوم

نیمه دوم برای استقلال متفاوت بود و از همان ابتدای بازی شاگردان نکونام نساجی را تحت فشار قرار دادند و حملات زیادی را روی دروازه نساجی پی‌ریزی کردند تا اینکه در دقیقه ۶۲ شوت مهرداد محمدی با برخورد به امیرمهدی جان ملکی مدافع نساجی وارد دروازه این تیم شد تا دومین گل آبی‌های پایتخت به ثبت برسد.

بعد از این گل بود که موتور استقلال روشن شد و در کمتر از ۶ دقیقه دو بار دیگر دروازه شاگردن سیدمهدی رحمتی را باز کردند. ابتدا آرمان رمضانی قدر پاس زیبای مهرداد محمدی را دانست و با یک ضربه فنی و دقیق سومین گل استقلال را به نام خود ثبت کرد.

این پایان کار برای شاگردان نکونام نبود و آنها میل زیادی برای به ثمر رساندن گل داشتند که همین موضوع باعث شد تا ۳ دقیقه بعد از گل سوم، ابوالفضل جلالی با یک شوت زیبا از پشت محوطه جریمه دروازه رشید مظاهری را فرو بریزد و استقلال ۴ بر صفر از حریف خود پیش بیافتد. در ادامه آبی‌ها که رو به جلو بازی می‌کردند در تلاش بودند گل‌های بیشتری را به ثمر برسانند و چند موقعیت‌های خطرناک هم داشتند که از دست دادند.

استقلال با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند و نساجی هم با شکست سنگین مقابل استقلال با ۹ امتیاز در رده ۱۵ جدول ماندگار شد.