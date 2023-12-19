به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی به نقل از مسئولان پنتاگون بیان کرد که هزینه بالای سرنگونی پهپادها و موشکهای یمنیها مایه نگرانی فزاینده است.
پولیتیکو تاکید کرد که یک موشک به ارزش ۲ میلیون دلار برای سرنگونی یک پهپاد ۲ هزار دلاری مورد استفاده قرار میگیرد.
مسئولان پنتاگون بیان کردند که کشتیهای جنگی آمریکایی طی دو ماه گذشته ۳۸ پهپاد و موشک را در دریای سرخ سرنگون کردند.
پولیتیکو به نقل از کارشناسان تاکید کرد که معضل هزینه سرنگونی پهپادهای یمن نیازمند یک راه حل است و آمریکا باید به فکر گزینههایی کم هزینهتر باشد.
این خبرگزاری به نقل از یک مسئول بلندپایه آمریکایی تاکید کرد که ۱۹ کشور از جمله برخی همپیمانان عرب به ائتلاف دریایی آمریکا در دریای سرخ برای حمایت از کشتیها در این منطقه پیوستند.
ساعتی پیش از این نیز، «جان کربی»، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در سخنانی اعلام کرد که عملیات چندملیتی به رهبری ایالات متحده برای مقابله با حملات نیروهای یمنی در دریای سرخ فعالیت خواهد کرد.
کربی در سخنان خود تاکید کرد که ما در حال حاضر در حال بررسی وضعیت نیروهای یمنی هستیم، اما هنوز تصمیمی در مورد طبقهبندی نیروهای حوثی به عنوان یک سازمان تروریستی نگرفتهایم.
به گفته کربی، آمریکا و شرکای آن هر کاری که لازم باشد برای محافظت از کشتیها در دریای سرخ انجام خواهند داد.
این مقام آمریکایی افزود: «نیروی ویژه دریایی یک ابتکار امنیتی چند ملیتی است که نظارت دریایی و دفاع از کشتیها را انجام میدهد و کشتیها و هواپیماهای کشورهایی که به گروه ضربت میپیوندند، با نیروهای آمریکایی در دریای سرخ همکاری خواهند کرد، هرچند پیوستن به نیروی دریایی داوطلبانه است و هر کشور با توجه به تصمیم خود، سطح مشارکتش را تعیین میکند.»
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در کاخ سفید همچنین تاکید کرد که آمریکا و شرکا برای محافظت از کشتیها در دریای سرخ آنچه را که لازم است انجام خواهند داد، هرچند واشنگتن امیدوار است که بتواند کشورها و قابلیتهای دیگری را به نیروی دریای سرخ اضافه کند.
دو روز پیش نیز، مقامات دولت آمریکا به رسانهها اعلام کرده بودند که در حال بررسی ارزش راهبردی هدف قرار دادن نیروهای مسلح یمن و دامن زدن به یک درگیری گستردهتر در خاورمیانه هستند. کشتیهای نیروی دریایی آمریکا مستقر در منطقه همچنین بارها از جمله اوایل روز شنبه، پهپاد و موشکهایی که به ادعای آنان از یمن پرتاب شده بودند، هدف قرار دادهاند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، مقامهای این کشور اعلام کردهاند که در مقابله با تهدیدات علیه نیروهای آمریکایی تردید نخواهند کرد. پیش از این، ناوشکن «یواس اس کارنی» آمریکا ادعا کرده بود که در اولین ساعات بامداد روز شنبه ۱۶ دسامبر، ۱۴ فروند پهپاد که توسط ارتش ملی یمن پرتاب شده بودند را در دریای سرخ رهگیری کرده است.
هفته گذشته نیز «جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در پی استیصال دولت جو بایدن در برابر حملههای نیروهای مسلح یمنی علیه کشتیهای اسراییلی در دریای سرخ به تلافی بمباران غزه از سوی رژیم اسراییل اعلام کرده بود که به دلیل حمله نیروهای مسلح یمن (انصارالله یمن) تردد کشتیهای تجاری در دریای سرخ بسیار پرمخاطره شده است.
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