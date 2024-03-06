به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی نظامیان آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام در حساب کاربری ایکس اعلام کرد: «در تاریخ ۵ مارس، بین ساعت ۳ بعد از ظهر و ساعت ۵ بعد از ظهر (به وقت صنعا)، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) یک موشک بالستیک ضد کشتی و سه پهپاد انتحاری را که از یمن به سمت ناو یو اس اس کارنی (DDG 64) در دریای سرخ شلیک شده بودند، سرنگون کردند. هیچ آسیب یا آسیبی به کشتی وارد نشده است.»

در ادامه بیانیه سنتکام آمده است که همچنین بین ساعت ۲۰:۴۵ و ساعت ۹:۴۰ شب گذشته نیز، نیروهای سنتکام برای دفاع از خود سه موشک ضد کشتی و سه شناور سطحی بدون سرنشین (USV) را منهدم کردند.

براساس ادعای سنتکام، موشک‌ها، پهپادها و یواس‌وی‌ها شناسایی شدند و مشخص شد که آنها تهدیدی قریب‌الوقوع برای کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه هستند و این اقدامات برای محافظت از آزادی دریانوردی و ایمن‌تر کردن آب‌های بین‌المللی برای نیروی دریایی و کشتی‌های تجاری ایالات متحده انجام می‌شود.

شامگاه گذشته نیز نیروهای یمنی از هدف قرار دادن اهدافی مرتبط با آمریکا در دریای سرخ خبر داده بودند. در همین ارتباط نیز، «سرتیپ یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروی دریایی یمن دو ناو آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند.

سخنگوی نظامی یمن گفت که عملیات نظامی با هدف قرار دادن دو ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ دنبال شده است.

به گفته سخنگوی نظامی یمن، در عملیات علیه دو ناوشکن آمریکایی از موشک‌های دریایی و پهپادها استفاده شده است.

یحیی سریع همچنین افزود که نیروهای مسلح یمن در گسترش عملیات خود علیه همه اهداف متخاصم تردید نخواهند کرد.

سخنگوی ارتش یمن علاوه بر این تاکید کرد که عملیات ما تا پایان تجاوزات و رفع محاصره مردم فلسطین ادامه خواهد داشت و عملیات نیروهای مسلح یمن تا پایان تجاوزات و رفع محاصره مردم فلسطین در نوار غزه متوقف نخواهد شد.

شامگاه گذشته نیز «جان کربی» از مقامات ارشد کاخ سفید در نشست خبری خود اعلام کرد که ما به همکاری با اسراییل ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که اسراییل قادر به دفاع از خود و دستیابی به توافق در مورد گروگان‌ها است.

کربی در عین حال گفته است که زمان آن فرا رسیده تا اسراییل گذرگاه‌های بیشتری را باز کند و اجازه ورود کمک‌های بیشتری را به غزه بدهد، چون جریان فعلی کمک به غزه برای رفع نیازهای ساکنان نوار ناکافی است.

جان کربی همچنین با دفاع از تل آویو مدعی شده است که طرف اسراییلی همکاری داشت و با حسن نیت درباره آتش بس مذاکره کرد و اکنون حماس باید این موضوع را تکمیل کند.

این مقام کاخ سفید در عین حال افزوده است که «جو بایدن» در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با بنی گانتز، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی که در حال حاضر در واشنگتن به سر می‌برد، ندارد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از آمریکایی‌ها از دولت خود می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را متوقف کند.

این نظرسنجی که از سوی CEPR انجام شده است، نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها از بایدن می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را به صورت فوری متوقف کند.

این درخواست آمریکایی‌ها همزمان با افزایش حملات علیه اهداف آمریکایی در منطقه و بویژه دریای سرخ همراه شده است.