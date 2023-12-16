به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه آمریکایی «سمافور»، مقامات دولت آمریکا به این رسانه اعلام کرده‌اند که در حال بررسی ارزش راهبردی هدف قرار دادن نیروهای مسلح یمن و دامن زدن به یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه هستند.

کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا مستقر در منطقه همچنین بارها از جمله اوایل روز شنبه، پهپاد و موشک‌هایی که به ادعای آنان از یمن پرتاب شده بودند، هدف قرار داده‌اند.

به گزارش این نشریه آمریکایی، مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که در مقابله با تهدیدات علیه نیروهای آمریکایی تردید نخواهند کرد.

پیش از این، ناوشکن «یواس اس کارنی» آمریکا ادعا کرد که در اولین ساعات بامداد امروز شنبه ۱۶ دسامبر، ۱۴ فروند پهپاد که توسط ارتش ملی یمن پرتاب شده بودند را در دریای سرخ رهگیری کرده است.

«جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در پی استیصال دولت جو بایدن در برابر حمله‌های نیروهای مسلح یمنی علیه کشتی‌های اسراییلی در دریای سرخ به تلافی بمباران غزه از سوی رژیم اسراییل اعلام کرد: به دلیل حمله نیروهای مسلح یمن (انصارالله یمن) تردد کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بسیار پرمخاطره شده است.

به گزارش شبکه المسیره، سرتیپ محمد القادری، فرمانده دفاع ساحلی نیروهای مسلح دولت نجات ملی یمن جمعه شب گفت که در صورت ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه مرحله سومی وجود دارد که خیلی برای این رژیم سخت خواهد بود.

ژنرال چارلز کیو براون رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا و فیاض الرویلی رییس ستاد کل ارتش عربستان سعودی نیز درباره آخرین تحولات منطقه از جمله تهدید علیه نیروهای آمریکایی در سراسر خاورمیانه و وضعیت غزه گفت‌وگوی تلفنی کرده‌اند.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا نیز هفته گذشته در تماسی با خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، مدعی «نقش خطرناک ایران در مشاوره، تسلیح و آموزش یمنی‌ها (انصارالله)» شد. او همچنین گفت که در مورد تمایل واشنگتن برای همکاری با "شرکای همفکر برای ایمن کردن مسیر کشتیرانی جهانی" گفت‌وگو کرده است.