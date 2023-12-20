تونل «اسپژ» همچنان در نقطه ۲۵ درصد پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش اسدزاده با اشاره به آخرین وضعیت پروژه تونل «اسپژ»، اظهار داشت: عملیات اجرایی تونل تیرماه ۹۴ از محل اعتبارات استانی شروع شده است.
وی اظهار کرد: باتوجهبه کمبود شدید اعتبار و در نهایت با وجود پیشروی ۴۶۵ متر از حفاری تونل، پس از گذشت یک سال از شروع عملیات اجرایی پروژه دیماه ۹۵ تعطیل شد.
معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، گفت: پس از پیگیریهای فراوان اداره کل راه و شهرسازی و نماینده شهرستان سلسله و در نهایت با کشوقوس فراوان بعد از پنج سال تعطیلی اردیبهشتماه ۱۴۰۱ پروژه دارای ردیف اعتبار ملی و به چهارخطههای منتهی به مرکز استان ملحق شد.
تونل تا سقف پر از آب شد!
اسدزاده، بیان داشت: در سفر رئیسجمهور ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص پیدا کرد، پس از توافق مجدد با پیمانکار قبلی «جهاد نصر لرستان» عملیات اجرایی آن ازسرگرفته شد.
وی با بیان اینکه تعطیلی چند ساله پروژه و وجود آبهای زیر زمینی در محل حفاری باعث شده که تونل تا سقف پرازآب شود، گفت: ابتدا ضمن تخلیه آب تونل توسط پیمانکار، مجدداً مشاور پروژه نسبت به بررسی و تحلیل مجدد وضعیت پایداری و ریزش دیوارهها و سقف تونل اقدام و تمهیدات لازم اندیشیده و عملیات تحکیمات لازم «مشبندی و شاتکریت» انجام شد.
معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، بیان کرد: در قسمت ورودی پروژه تاکنون ۷۳۰ متر حفاری هدینگ تونل و ۲۵۰ متر حفاری بنچ انجام شده است، همچنین برای افزایش سرعت پروژه به طور همزمان در قسمت خروجی تونل عملیات حفاری آن نیز در حال انجام است.
اسدزاده، گفت: باتوجهبه جنس نامناسب زمین در قسمت خروجی که کاملاً واریزهای است، عملیات حفاری تنها با قاب گذاری میسر است و تا کنون ۱۸۰ متر طول حفاری و تحکیمات اولیه آن انجام شده است.
وعده ۲ سال دیگر برای تکمیل پروژه
وی افزود: پس از اتمام حفاری تونل تحکیمات اصلی تونل «لاینینگ» انجام خواهد گرفت.
معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه، اظهار کرد: برآورد بهروز انجام تونل با فهرستبهای راه و باند سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵۰ میلیارد تومان است، اما با قراردادی که با پیمانکار منعقد شده است با ۴۰۰ میلیارد تومان تکمیل میشود.
اسدزاده، گفت: در صورت تأمین ریالی، تکمیل این پروژه تا بهرهبرداری کامل دو سال زمان میبرد.
وی با اشاره به اینکه تونل «اسپژ» به طول هزار و ۹۷۰ متر، با حذف گردنه «پرسک»، شهرستان سلسله را به بیرانشهر و از آنجا به بروجرد متصل میکند که ضمن افزایش ایمنی محور باعث کاهش حدود ۶۰ کیلومتر مسافت بینشهری الشتر به بروجرد میشود.
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