به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان که فعلهای مهم مانند بیرون کردن گلهها از مراتع توران شاهرود زیستگاه یوز، فنس کشی و ایمن سازی کریدور تهران- مشهد و میاندشت را باید با جدیت بیشتر دنبال کند و در حالی که سابقه اتلاف گورخرها در پروژه انتقال از توران شاهرود به گرمسار را در کارنامه خود دارد جدیداً بازهم طرحی عجیب رو کرده و قرار است قوچ و میش که حیوانات کوهستانی زیست هستند را از «تپال» شاهرود به توران بی ارجمند انتقال دهد تا خوراک یوزها شوند! گو اینکه یوز اصلاً حیوان کوهستان نیست بلکه در دشت شکار میکند. در این طرح قرار است یک بهره بردار بخش خصوصی نیز حضور پیدا کند و در نتیجه شائبه حضور شکارچیان در توران شاهرود بیش از پیش تقویت میشود.
حالا حنیف رضا گلزار کارشناس و کنشگر محیط زیست به ابهامات این طرح پاسخ میدهد. گفتنی است تا کنون نشست اصحاب رسانه و کارشناسان با مسئولان محیط زیست بی فایده بوده و این اداره کل اصرار بر اجرای طرحی دارد که حتی یک توجیه منطقی برایش وجود ندارد به نظر میرسد که این واگذاری حیات وحش به بخش خصوصی شائبهای برای جبران کمبود بودجه اداره کل محیط زیست استان سمنان را به وجود میآورد در واقع این حیات وحش است که باید تاوان ناتوانی مدیریت این مجموعه را بدهد.
از سوی دیگر این موضوع مطرح میشود که اگر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان از یوزپلنگ به عنوان سرمایه استان سخن به میان میآورد چرا از دیگر شهرستانها قوچ و میش و کل و بز زنده گیری نشده و به شاهرود ارسال نمیشود؟ در نهایت به نظر نمیرسد که هدف از اجرای این طرح تأمین غذای یوزها باشد! زیرا اولویتهای مهمتری مانند خروج سگهای گله که جان یوزها را با خطر جدی مواجه کردهاند و شترها و گلههای گوسفند که علوفههای طبیعی را در منطقه توران استفاده میکنند و برای چهارپایان منطقه همچون کل و بز که خوراک و شکار یوز هستند را بدون غذا میگذارند روی زمین باقی مانده و کسی سراغشان نمیرود.
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