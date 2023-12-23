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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷

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نابودی «تپال» شاهرود با اجرای طرح‌های خلق الساعه محیط زیست

نابودی «تپال» شاهرود با اجرای طرح‌های خلق الساعه محیط زیست

شاهرود- اداره کل محیط زیست استان سمنان بازهم قصد دارد با طرح‌های خلق الساعه این بار زیستگاه حیات وحش در تپال شاهرود را با چالش جدی روبرو کند، پاسخ کارشناسان درباره این طرح را می شنویم.

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به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان که فعل‌های مهم مانند بیرون کردن گله‌ها از مراتع توران شاهرود زیستگاه یوز، فنس کشی و ایمن سازی کریدور تهران- مشهد و میاندشت را باید با جدیت بیشتر دنبال کند و در حالی که سابقه اتلاف گورخرها در پروژه انتقال از توران شاهرود به گرمسار را در کارنامه خود دارد جدیداً بازهم طرحی عجیب رو کرده و قرار است قوچ و میش که حیوانات کوهستانی زیست هستند را از «تپال» شاهرود به توران بی ارجمند انتقال دهد تا خوراک یوزها شوند! گو اینکه یوز اصلاً حیوان کوهستان نیست بلکه در دشت شکار می‌کند. در این طرح قرار است یک بهره بردار بخش خصوصی نیز حضور پیدا کند و در نتیجه شائبه حضور شکارچیان در توران شاهرود بیش از پیش تقویت می‌شود.

حالا حنیف رضا گلزار کارشناس و کنشگر محیط زیست به ابهامات این طرح پاسخ می‌دهد. گفتنی است تا کنون نشست اصحاب رسانه و کارشناسان با مسئولان محیط زیست بی فایده بوده و این اداره کل اصرار بر اجرای طرحی دارد که حتی یک توجیه منطقی برایش وجود ندارد به نظر می‌رسد که این واگذاری حیات وحش به بخش خصوصی شائبه‌ای برای جبران کمبود بودجه اداره کل محیط زیست استان سمنان را به وجود می‌آورد در واقع این حیات وحش است که باید تاوان ناتوانی مدیریت این مجموعه را بدهد.

از سوی دیگر این موضوع مطرح می‌شود که اگر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان از یوزپلنگ به عنوان سرمایه استان سخن به میان می‌آورد چرا از دیگر شهرستان‌ها قوچ و میش و کل و بز زنده گیری نشده و به شاهرود ارسال نمی‌شود؟ در نهایت به نظر نمی‌رسد که هدف از اجرای این طرح تأمین غذای یوزها باشد! زیرا اولویت‌های مهمتری مانند خروج سگ‌های گله که جان یوزها را با خطر جدی مواجه کرده‌اند و شترها و گله‌های گوسفند که علوفه‌های طبیعی را در منطقه توران استفاده می‌کنند و برای چهارپایان منطقه همچون کل و بز که خوراک و شکار یوز هستند را بدون غذا می‌گذارند روی زمین باقی مانده و کسی سراغشان نمی‌رود.

کد مطلب 5972629

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    نظرات

    • بهرامی IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 1
      پاسخ
      علیرغم اینکه من خودم یکی از حامیان یوز و از منتقدان سازمان حفاظت محیط زیست هستم(به خاطر اهمال کاریهای زیادی که درباره نجات یوزپلنگ آسیایی از انقراض مرتکب شده) ،،،،، اما باید بگم که با این تصمیم سازمان کاملاً موافقم، الآن وضعیت یوز ایران یک وضعیت اورژانسیه و قوچ و میش اصلاً در اولویت نیستند.
      • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        2 1
        خب دوست عزیز چیزی که زیاده گوسفند و بره برن تعدادی در محدوده زیست یوز رها کنن... نه اینکه کل و قوچ و........
      • Heidar IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
        0 0
        مهندس یوز و کل و میش توی یک زنجیره هستند خب خوراک همون یوز میشو کله و خوراک میش و کل علفی که گوسفند تو منطقه نابود میکنه یکم فکر کن و حرف بزن همچنان که شاه سال باشه علف خوب باشه گله کل زیاد میشه یوزاهم بهطبع زادوولدشان زیاد میشه خیلی سادس
    • محسن خواجه IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 1
      پاسخ
      اولا این جابجایی ، از اصل خطاست ! دوما : چرا این زنده گیری ، از پارک نزدیک سمنان انجام نمیشود ؟ آنجا که تعداد کل و بز و قوچ و میش ها ، آنقدر زیاد شده که باعث تخریب مراتع و ازبین رفتن سطح خاک شده !؟ سوما : اگر پلنگ‌های تپال، گرسنه بمانند ، یقینا به کوه شاهرود آمده و احتمال حمله به انسانها ، زیادمیشود

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