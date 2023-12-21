توزیع ۵۰۰ بسته یلدایی میان نیازمندان البرز

حجت الاسلام والمسلمین علی دشتکی شامگاه پنج شنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر از تهیه و توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند و کم برخوردار استان البرز به مناسبت شب یلدا خبر داد و گفت: این بستهها شامل اقلامی از جمله گوشت، مرغ، برنج، میوه، شیرینی، آجیل و … بودند.
وی ارزش ریالی هر یک از این بستههای یلدایی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عنوان و بیان کرد: این اقدام خیر با همکاری مراکز افق امامزادگان طاهر (ع) و حسن (ع)، دفتر امام جمعه مهرشهر و خیرین رقم خورد تا خانوادههای جامعه هدف بتوانند این شب که سنتی ایرانی است را به خوبی سپری کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز مطرح کرد: به همین مناسبت امروز و روز گذشته جشنی به مناسبت شب یلدا در سالن آمفی تئاتر آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) کرج برای خانوادههای جامعه هدف برگزار و برنامههای شاد و مفرحی در این زمینه برای آنها اجرا شد.
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