سهم استان گلستان حدود یک درصد تولید ناخالص کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه پنجشنبه در نشست توسعه زنجیره ارزش که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، از شناسایی حدود ۲۱ زنجیره ارزش در گلستان خبر داد و اظهار کرد: این رقم حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: سهم استان گلستان حدود یک درصد تولید ناخالص کشوراست.

استاندار گلستان توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی استان را محلی برای رشد فعالیت بخش خصوصی در برنامه توسعه استان دانست، گفت: اکنون تمرکز ما بر توسعه زنجیره‌های عمومی منتخب است.

وی ادامه داد: از بین ۱۳ کلان پروژه سه پروژه منتخب یک برنامه پنج ساله منجر به گسترش و تقویت زنجیره‌ها می‌شود.

زنگانه اظهار کرد: چشم اندازمان این است که با افزایش سهم زنجیره‌ها از یک درصد سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور بتوانیم به دو درصد این شاخص را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به افزایش سرانه درآمد گلستانی‌ها، افزود: شاخصی که در بدو ورود دولت سیزدهم ۴۷ درصد بود که با حمایت و سرمایه گذاری دولت سیزدهم، به ۵۱ درصد میانگین کشور رسیده است.

استاندار گلستان گفت: سهم تولید استان در زنجیره ارزش طیور کشور ۱۱ درصد که متأسفانه سهم ارزش افزوده این بخش سه درصد بیشتر نیست.

وی با اشاره به اینکه در زنجیره ارزش راهبردی غلات گلستان جایگاه مهمی در کشور دارد، یادآور شد: تاجایی که سهم تولید استان ۹ درصد کشور اما سهم ارزش افزوده این بخش حدود سه درصد است.