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۲ دی ۱۴۰۲، ۸:۵۳

در آستانه دیدار با ناپولی؛

حمایت رسانه ایتالیایی از آزمون/ پیشنهاد به مورینیو در مورد سردار

حمایت رسانه ایتالیایی از آزمون/ پیشنهاد به مورینیو در مورد سردار

یک رسانه ایتالیایی به تمجید از سردار آزمون بازیکن ایرانی تیم فوتبال رم پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رم در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این فصل خود، شامگاه شنبه ۲ دی رو در روی تیم ناپولی قرار خواهد گرفت. ناپولی ۲۷ و رم ۲۵ امتیازی هستند و به ترتیب در رده‌های ششم و هشتم جدول قرار گرفته‌اند.

در همین رابطه یکی از رسانه‌های ایتالیایی به بررسی این بازی پرداخته است و در مطلب خود از سردار آزمون بازیکن ایرانی تیم رم به عنوان یکی از مهره‌های تأثیرگذار این تیم در برابر ناپولی نام برده است.

سایت «retesport» در این زمینه نوشته است: مورینیو در این بازی حساس و در نبود پائولو دیبالا می‌تواند از زوج آزمون و لوکاکو در خط حمله تیم خود استفاده کند و استفان الشعراوی را در طول بازی و در صورت نیاز به زمین بیاورد تا عملکرد رم را بهبود ببخشد. سردار آزمون بازیکن ایرانی رم یکی از مهره‌های تأثیرگذار در این فصل بوده و همیشه نشان داده که بهترین عملکرد را در زمین از خود به نمایش گذاشته است.

این بازی از ساعت ۲۳:۱۵ و در ورزشگاه المپیک شهر رم برگزار می‌شود.

کد مطلب 5973631
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • منصور IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      به امید گلزنی سردار دلها🇮🇷💙💙💙💙

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