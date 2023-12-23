حمایت رسانه ایتالیایی از آزمون/ پیشنهاد به مورینیو در مورد سردار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رم در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این فصل خود، شامگاه شنبه ۲ دی رو در روی تیم ناپولی قرار خواهد گرفت. ناپولی ۲۷ و رم ۲۵ امتیازی هستند و به ترتیب در رده‌های ششم و هشتم جدول قرار گرفته‌اند.

در همین رابطه یکی از رسانه‌های ایتالیایی به بررسی این بازی پرداخته است و در مطلب خود از سردار آزمون بازیکن ایرانی تیم رم به عنوان یکی از مهره‌های تأثیرگذار این تیم در برابر ناپولی نام برده است.

سایت «retesport» در این زمینه نوشته است: مورینیو در این بازی حساس و در نبود پائولو دیبالا می‌تواند از زوج آزمون و لوکاکو در خط حمله تیم خود استفاده کند و استفان الشعراوی را در طول بازی و در صورت نیاز به زمین بیاورد تا عملکرد رم را بهبود ببخشد. سردار آزمون بازیکن ایرانی رم یکی از مهره‌های تأثیرگذار در این فصل بوده و همیشه نشان داده که بهترین عملکرد را در زمین از خود به نمایش گذاشته است.

این بازی از ساعت ۲۳:۱۵ و در ورزشگاه المپیک شهر رم برگزار می‌شود.