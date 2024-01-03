دریافت 5 MB کد مطلب 5984998 https://mehrnews.com/x33SJQ ۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱:۴۸ کد مطلب 5984998 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱:۴۸ پاس گل زیبای سردار آزمون در بازی برابر کرمونزه سردار آزمون از دقیقه ۶۷ برابر تیم فوتبال کرمونزه وارد زمین شد و سازنده گل اول آ اس رم ایتالیا شد. کپی شد مطالب مرتبط شب جهنمی ناپولی و «اوسیمن» در حضور سردار آزمون حمایت رسانه ایتالیایی از آزمون/ پیشنهاد به مورینیو در مورد سردار جهانبخش حریف یاران آزمون شد/ میلان به مصاف رن خواهد رفت مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گزینه مناسبی برای منچستریونایتد نیست خانه برای «مورینیو» جهنم شد/ شب دردناک «آزمون» مقابل فیورنتینا برچسبها سردار آزمون آ اس رم ایتالیا سری آ ایتالیا
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