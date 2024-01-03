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کد مطلب 5984998
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۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱:۴۸

پاس گل زیبای سردار آزمون در بازی برابر کرمونزه

پاس گل زیبای سردار آزمون در بازی برابر کرمونزه

سردار آزمون از دقیقه ۶۷ برابر تیم فوتبال کرمونزه وارد زمین شد و سازنده گل اول آ اس رم ایتالیا شد.

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