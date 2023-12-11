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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۸:۱۸

هفته پانزدهم سری آ ایتالیا؛

خبرنگار ایتالیایی: مصدومیت سردار آزمون نگران کننده نیست

خبرنگار ایتالیایی: مصدومیت سردار آزمون نگران کننده نیست

یک خبرنگار ایتالیایی در خصوص مصدومیت سردار آزمون در بازی با فیورنتینا اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد مصدومیت او نگران کننده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پانزدهم «سری آ» ایتالیا تیم فوتبال «آ اس رم» شامگاه یکشنبه در حالی که دو مهاجم خود را به دلیل مصدومیت از دست داد مقابل «فیورنتینا» با تساوی یک به یک متوقف شد.

در این مسابقه ابتدا «دیبالا» در دقیقه ۲۵ به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد و جای خود را به سردار آزمون داد و آزمون هم در دقیقه ۶۱ دچار مصدومیت شد و زمین بازی را ترک کرد.

یک خبرنگار پایگاه خبری «RadioRadio» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «X»(توئیتر سابق) ضمن اشاره به مصدومیت آزمون و دیبالا نوشت: سردار آزمون از ناحیه ساق پای راست دچار مصدومیت شد. وضعیت آنها باید بررسی شود اما به نظر نمی‌رسد که مصدومیت آنها نگران کننده باشد.

خبرنگار ایتالیایی: مصدومیت سردار آزمون نگران کننده نیست

کد مطلب 5963270

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