فراخوان ششمین جایزه ادبی ارغوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ششمین دوره جایزه ادبی «ارغوان» با موضوع «تردید» توسط دبیرخانه این رویداد منتشر شد. از آنجا که این جایزه در سال گذشته برگزار نشد، مقرر شد در دوره ششم، نویسندگانی که امسال ۳۱ ساله شدهاند نیز، امکان شرکت در این جایزه ادبی را داشته باشند. همچنین در این دوره، برگزیدگان دورههای پیشین میتوانند به شرط اینکه جزو نفرات اول تا سوم نباشند و در این مدت کتاب خود را منتشر نکرده باشند، یک دوره دیگر در جایزه شرکت کنند.
هیأت انتخاب این جایزه (بر اساس حروف الفبا) عبارتند از: فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، عالیه عطایی، مهسا محبعلی، فرشته نوبخت. همچنین احمد پوری، حسین سناپور، لیلی گلستان هیأت داوران این دوره از جایزه ارغوان را تشکیل میدهند.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جایزه مذکور از اول دی ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ است و علاقهمندان با حداکثر ۳۰ سال سن میتوانند در آن شرکت کنند. مراسم اختتامیه هم با معرفی برگزیدگان در خرداد ۱۴۰۳ برگزار میشود.
آثار ۱۰ نفر اول اینجایزه توسط نشر مرکز چاپ میشود. همچنین به نفر اول این دوره ۳۰ میلیون ریال، نفر دوم ۲۰ میلیون ریال و نفر سوم ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا میشود. برای ده نفر برگزیده هیأت داوران نیز ۱۰ عدد کار هدیه ده میلیون ریالی و شرکت در یک دوره کارگاه داستاننویس در مؤسسه فرهنگی هنری این / جا در نظر گرفته شده است.
داستانهای کوتاه باید به صورت تایپشده در فرمتهای .doc. docx و .rtf در پایگاه اینترنتی جایزه ارغوان به نشانی www.jayezeharghavan.ir ثبت شوند. تعداد کلمات هر داستان کوتاه حداکثر ۳۰۰۰ کلمه و هر نویسنده میتواند تنها یک اثر ارسال کند و در صورت کپیبرداری یا استفاده از آثار دیگران، داستان مورد نظر حذف میشود.
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