«مار و پله» به چاپ هفتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مار و پله» نوشته فائقه سادات میرصمدی به تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب داستان زندگی ادمین کانال داعش در ایران است.
تاکنون کتابهای متنوعی درباره اعضای گروهک داعش نوشته شده؛ ولی هیچ کس از ادمین کانالهای داعش که در ایران فعالیت میکرد، خبری ندارد. کسی نمیداند این ادمین میتواند یک زن بیست و چند ساله باشد. زنی که مادر دو سه بچه قد و نیم قد است. زنی که با دو بچه راهی افغانستان شده، مدتی آنجا زندگی کرده و بعد دست بچههایش را گرفته و به ایران برگشته است.
اینکتاب داستان زندگی زنی ریزنقش با قدی کوتاه است که میتواند در یکی استانهای شرقی، غربی یا جنوب شرقی کشور سکونت داشته باشد و وقتی دستگیر میشود، اعترافات جالبی درباره امیران داعش مطرح میکند.
«مدینه» شخصیت اصلی این کتاب، زنی ۲۴ ساله است که شوهری معتاد و دو فرزند دارد. با پول خیاطی امرار معاش میکند تا پای پسردایی اش، حسن به زندگی آنها باز میشود. حسن وقتی متوجه اختلاف مدینه و شوهرش میشود، به تدریج با خریدن یک تلفن همراه برای وی و عضو کردنش در کانالهای داعشی، مدینه را به تکفیریها علاقهمند میکند و سرانجام مدینه و دو فرزندش همراه حسن از ایران فرار میکنند و به عراق، سوریه و افغانستان میروند. مدینه که تصور میکرد اکنون میتواند زندگی خوبی داشته باشد غافلگیر میشود. حسن رفتار متفاوتی را بروز میدهد و لحن حرف زدنش با مدینه تغییر میکند. مدینه چندبار پیش امیر کتیبه هجرت میرود و میگوید میخواهد به ایران بازگردد، ولی میشنود اینجا باید یا بماند، یا بمیرد. به تدریج متوجه میشود حسن یکی از عنصرهای امنیتی داعش است و سرانجام به بهانه مشکل روحی در بیمارستانی خارج از دولت اسلامی عراق و شام بستری میشود و به ایران برمیگردد. مأمورهای اطلاعاتی ایران دستگیرش میکنند و …»
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«همیشه از بازی مار و پله متنفر بودم. از نیش خوردن و سقوط و برگشتن به نقطه اول بدم میآید. از عصر روز اول دردسرهای من شروع میشود. همیشه جرقه دعوا را عالیه میزند. سودابه از مسجد میآید و با کنایه حرف میزند، فکر میکند چیزی به بازجو گفتم که ۴۰ روز بازداشت بوده است.
رگبار حرفهای سودابه اعصابم را خرد میکند. به ۱۰ نفر قول دادم صبور باشم؛ از قاضی و بازجو تا سیمین و مادرم و… اما مگر حرفهای بیربط سودابه میگذارد آدم زبانش را در دهانش نگه دارد؟ همه توی هال نشستهایم. ادریس سرش را روی پایم گذاشته و خوابیده، خدیجه هم لم داده و تیزی آرنجش توی پایم فرو میرود.»
چاپ هفتم این کتاب با ۴۰۴ صفحه، قطع رقعی و قیمت ۱۲۲ هزار تومان عرضه شده است.
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